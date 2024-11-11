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Sanat tarihinde bir ilk: Yapay zekanın yaptığı tablo 45 milyon liraya satıldı

Sanat tarihinde bir ilk: Yapay zekanın yaptığı tablo 45 milyon liraya satıldı
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Yapay zeka ve robot teknolojileri etkisini sanat dünyasında da gösteriyor. İlk defa bir robotun yaptığı tablo, açık artırmada 1,32 milyon dolara, yani 45 milyon liraya satıldı. Bu tablonun 120 bin dolara ila 180 bin dolara alıcı bulması beklenirken, beklenenin çok üzerinde bir rakamla satış gerçekleşti.

Yapay zeka ve robotlar insan hayatında giderek yer almaya devam ediyor. Son olarak yaşanan olay tarihe geçti. İlk kez bir robotun yaptığı tablo açık artırmada satıldı ve tam 1,32 milyon dolara (45 milyon lira) alıcı buldu.

NTV'de yer alan habere göre; bir robotun yaptığı tablo ilk kez açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu. Ai-Da isimli robot yaptığı tabloyla tarihe geçti. Modern bilgisayarın babası olarak görülen İngiliz bilim insanı Alan Turing'in portresi olan tablonun 120 bin dolar ila 180 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu.

Tablo beklenenin çok üzerinde bir fiyata, 1,32 milyon dolara satıldı. İlk kez büyük bir müzayede evi bir robotun yaptığı tabloyu açık arttırmada satarken insansı robot Ai-Da insanların yerini almayacağını söylüyor.

Sanat tarihinde bir ilk: Yapay zekanın yaptığı tablo 45 milyon liraya satıldı

"İNSAN SANATÇILARIN YERİNİ ALMAYI HEDEFLEMİYORUM"

Tarihe geçen robot Ai-Da şöyle konuştu: "İnsan sanatçıların yerini almayı hedeflemiyorum. Yapay zekanın riskler ve sınıflar göz önüne alınarak nasıl olumlu bir şekilde kullanılabileceğini göstermek istiyorum. İnsanlar gibi duygularım yok ama onlar benim tablomu gördüklerinde duygulandıklarını söylüyorlar"

Son satışın yapay zekanın sanatla giderek bütünleşmesinin bir göstergesi olduğuna da dikkat çekiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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