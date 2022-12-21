Samsung'un ekran teknolojisine Apple karar veriyor!

Apple, OLED ekranlı yeni 13 inç MacBook Air, 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro modellerini 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple'ın ekran tedarikçisi olan Samsung ise Apple'ın istediği OLED ekranlar konusunda şimdiden çalışmalara başlamış durumda

Samsung, Apple'ın sipariş ettiği ekranlar için harekete geçti!

Gelen bilgilere göre Samsung, 2024 yılında piyasaya sürülecek Apple cihazların OLED ekranlarının geliştirilmesine öncelik veriyor. Bu konuda çalışmalarını hızlandıran Güney Koreli üretici odağını Apple'ın istediği 'çift yığınlı' OLED ekranlara kaydırmış durumda.

Çift yığınlı OLED ekranlara ağırlık verilmesi ile teknoloji devi, tek yığınlı tandem OLED ekranların geliştirilmesini geri planda tutacak. Apple'ın ana ekran tedarikçisi konumunda bulunan Samsung, bu sayede yerini de sağlamlaştırmak istiyor.

Apple'dan uygun fiyatlı dev MacBook Air geliyor!

Güney Koreli üretici, 2017 yılından bu yana Apple'ın iPhone modellerine OLED ekranlar üretiyor. Bunun yanı sıra iPhone SE, MacBook ve iPad modelleri için de LCD ekranlar sunmaya devam eden şirket, aynı zamanda Apple'a belli başlı ürünlerde mini LED teknolojisi de sağlıyor.

OLED ekranlar her geçen gün teknolojik ürünlerde daha fazla yer almaya başladı. Bu teknolojiyi iPad ve MacBook modellerinde de benimsemek isteyen Apple, çift yığınlı OLED teknolojisini benimsemek istiyor. Şirket bu sayede daha fazla ekran parlaklığı ve daha düşük güç tüketimi sunma niyetinde.

Apple yeni ürünlerde 120 Hz yenileme desteği sunan ProMotion özelliğini de sunmak istiyor. Hali hazırda iPad Pro ve MacBook Pro modellerinde sunulan ProMotion teknolojisi 24 Hz ila 120 Hz yenileme desteğine sahip. Bu teknoloji MacBook Air için ise bir ilk olacak.

Apple, OLED ekran teknolojisi ile birlikte görüntü kalitesini artırmanın yanı sıra daha uzun batarya ömrü sunmanın da hesaplarını yapıyor. Peki siz Samsung tarafından üretilecek OLED ekranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.