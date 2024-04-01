Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra Sızdırıldı

Samsung, geçtiğimiz temmuz ayında Flip ile birlikte Galaxy Z Fold 5 modelini tanıttı. Bizim de inceleme videosunu çektiğimiz bu katlanabilir Android amiral gemisi, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Samsung'un vitesi arttırdığı ve Galaxy Z Fold 6 Ultra modeline yöneldiği ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 Ultra sızdırıldı

Avrupa'da ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, bu yıl Galaxy Z Fold 6 modeline ek olarak ultra bir varyantı da piyasaya sürebilir. Sızıntılarıyla bilinen OnLeaks göre bu model SM-F958 model numarasını taşıyor. İsmi ise Galaxy Z Fold 6 Ultra olabilir.

Samsung genellikle amiral gemisi cihazlarının "Ultra" versiyonları için model numaralarında 8 veya 9 rakamlarını kullanıyor. Örneğin Galaxy S23 Ultra, SM-S928 kod adını taşıyordu. SM-F958 modelinin adındaki F ve 8 işaretleri ise güçlü bir katlanabilir versiyon olacağını gösteriyor.

13213212

Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın teknik detayları henüz belirsiz. Ancak daha önce Samsung planları sızdırılmıştı. Buna göre akıllı telefon başlangıçta yalnızca Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Satışların iyi gitmesi halinde ise Avrupa ve ABD pazarına da gelebilir.

Bu sene tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin de en az 1800 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu da Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın 2000 dolar seviyesini görebileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin Temmuz 2024'te tanıtılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?