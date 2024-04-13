Samsung, Galaxy AI'ı amiral gemilerine getiriyor

Son yıllarda yapay zeka ile ilgili çalışmaların artmasıyla birlikte Samsung da boş durmadı ve kendi akıllı telefonları için Galaxy AI'ı duyurdu. Ocak 2024'te gerçekleşen Unpacked etkinliğinde amiral gemisi Galaxy S24 serisi ile birlikte tanıtılan Galaxy AI, birden fazla yapay zeka destekli özelliği bir arada sunuyor.

Bu bağlamda kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Çeşitli kaynaklar, söz konusu özelliklerin eski modellere sunulmayacağını iddia ediyordu. Ancak Samsung, Galaxy AI alacak modelleri açıklamasıyla ters köşe yaptı.

2021 ve 2022'de çıkan Samsung amiral gemileri de Galaxy AI alacak

İddialara göre 2021 ve 2022 yıllarında tanıtılan Galaxy S21 serisi, Galaxy Z Fold/Flip 3, Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold/Flip 4 ve Galaxy Tab S8 serisinin Galaxy AI'a kavuşmayacağı iddia ediliyordu. Samsung, bugün yaptığı açıklamayla söz konusu modellerin yapay zeka özelliklerini alacağını açıkladı. Ancak önemli bir nokta var.

Samsung, Galaxy AI'yı Galaxy S21 serisi ve Galaxy Z Fold/Flip 3 yani 2021'de tanıttığı amiral gemileri için sınırlı bir şekilde sunacak. Yani söz konusu bu modeller, bazı özelliklerden mahrum kalacak. 2022'de piyasaya sürülen cihazlar içinse herhangi bir sınırlama söz konusu olmayacak.

Galaxy S24 Ultra'ya kamera güncellemesi geliyor!

One UI 6.1 ile birlikte Galaxy AI alacak Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;

Samsung Galaxy S21 (sınırlı)

Samsung Galaxy S21 FE (sınırlı)

Samsung Galaxy S21+ (sınırlı)

Samsung Galaxy S21 Ultra (sınırlı)

Samsung Galaxy Z Fold 3 (sınırlı)

Samsung Galaxy Z Flip 3 (sınırlı)

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy AI özellikleri

One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte sunulacak Galaxy AI; mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme, telefon görüşmelerini birçok farklı dil arasında çevirme ve düzenlenmiş fotoğrafları doldurma gibi özellikler getiriyor.

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini birçok farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama