Samsung'dan 10 çekirdekli Exynos sürprizi! Hangi modellerde kullanılacak?

Mobil işlemci pazarında Android cephesinde başlıca Qualcomm, Samsung ve giderek küçülen pazar payıyla Huawei'nin işlemci ürettiğini görüyoruz. Tabii Samsung da 2 yıldır amiral gemisi modellerinde Snapdragon çiplerini kullanıyor. Fakat bir yandan da 10 çekirdekli Exynos 2400 işlemcisini geliştirmeye devam ediyor. Peki hangi modeller kullanacak?

Samsung, 10 çekirdekli Exynos 2400 işlemcisini geliştiriyor!

Samsung, uzun bir süre önce işlemci alanında Qualcomm'un gerisinde kaldı. Bu nedenle amiral gemisi cihazlarında bazı pazarlarda kendi çipini kullanırken diğerlerinde Snapdragon işlemcisine yer veriyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda yapılan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S23 serisi direkt olarak Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı.

Buna ek olarak, Samsung ile Qualcomm arasında yeni bir anlaşma yapıldığı ve Galaxy cihazlarında kullanılan işlemcilerin üzerinde özel olarak çalışıldığı söylendi. Fakat bir yandan da direkt olarak bu seriye rakip olacak Exynos 2400 çipini geliştirmeye devam ediyor. Hatta önümüzdeki 12 aylık süreçte tanıtılması ve kullanıldığı ilk cihazın satışa çıkması bekleniyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Samsung Galaxy S23 Ultra'da ilginç ekran sorunu!

Öncelikle Samsung'un temelli olarak Qualcomm ile işbirliğini bitirip kendi işlemcisiyle yola devam etme gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyelim. Fakat 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 (yüksek frekans) + 3x Cortex-A720 (düşük frekans) + 4x Cortex-520 şeklinde 10 çekirdeğe sahip olan bu işlemci kesinlikle bir amiral gemisi için geliştiriliyor.

Bu durumda birkaç farklı adım atabilir. İlk olarak Samsung'un bu çipleri katlanır Z Flip ve Z Fold gibi modellerinde kullanması oldukça mümkün. İkinci olarak, eskiden olduğu gibi S serisinde hem Exynos hem de Snapdragon çipine yer verebilir.

Tabii S serisindeki olası bir diğer senaryo ise S24 ve S24 Plus'ta Exynos, S24 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3 kullanacağı yönünde. Son ihtimal ise orta üst segmenti ilgilendiriyor. Örneğin, A75 ve A55 gibi cihazlarda bu çipi kullanarak fiyat bandını biraz yükseltebilir ve M serisi ile A serisinin diğer modellerini çoğaltabilir. Ancak bu kadar fazla cihaza karşı güncelleme sözünü tutması oldukça zor olacaktır.

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