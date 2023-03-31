sahibinden.com kullanıcıları tehlike altında! Binlerce kişinin bilgileri sızdırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 71 bin 422 sahibinden.com kullanıcısının verilerinin yapılan siber saldırı sonrası sızdırıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde birçok internet sitesinin kullanıcılarının kişisel verilerinin sızdırıldığı konusunda haberler ortaya çıkmıştı. Bahse konu olan sitelerden birisi ise sahibinden.com'du. Şimdi ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ) tarafından yapılan açıklama ile bu durum doğrulanmış oldu.

71 bin 422 kullanıcının kişisel verileri üçüncü taraf kişilerin eline geçti

Kvkk tarafından yapılan açıklamada bir siber saldırı sonucu veri ihlalinin gerçekleştiği ve bu olayın 27 Mart tarihinde tespit edildiği ifade ediliyor. Verilerin sızdırılmaya başlandığı tarih tespit edilemezken kullanıcılar hakkında birçok bilginin üçüncü taraf kişilerce ele geçirildiği ifade ediliyor. İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 71 bin 422 olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre Sahibinden mağaza bilgileri ve kurumsal kullanıcılara ait e-posta adresi olmak üzere; kullanıcı ID, kullanıcı adı, soyadı, mağaza adı, telefon numarası, e-posta adresi, hesap kayıt tarihi, konum, kullanıcı tipi, mağaza numarası, paket kategorisi, paket statüsü, paket periyodu, mağaza ürün türü, kayıt periyodu, açılış tarihi, mağaza taahhüt başlangıç tarihi bilgileri siber saldırı düzenleyen kişiler tarafından ele geçirilmiş durumda.

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Birçok Sahibinden.com kullanıcısının kişisel bilgilerinin ele geçirildiği siber saldırıyı düzenleyen konusunda araştırmalar sürerken, KVKK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (Sahibinden) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusunun siber saldırıya uğraması sonucu veri ihlali gerçekleştiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin internette paylaşıldığının 27.03.2023 tarihinde tespit edildiği, ancak ihlalin başlama tarihinin henüz tam olarak tespit edilemediği,

Yapılan araştırmada;

Sahibinden mağaza verilerinin (e-posta adresi verileri dışında kalan veriler) Sahibinden'in internet sitesi ve mobil uygulamasındaki ara yüzlerin çalışması için gerekli web service içeriklerinin kopyalanması suretiyle elde edildiğinin anlaşıldığı,

Kurumsal kullanıcılara ait e-posta adresi verilerinin kötü niyetli üçüncü kişilerce kullanıcılara şifre yenileme iletileri gönderilmesi suretiyle şifre yenileme servisinin sonuç çıktısından elde edildiğinin anlaşıldığı,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin genel kapsamda Sahibinden mağaza bilgileri ve kurumsal kullanıcılara ait e-posta adresi olmak üzere; kullanıcı ID, kullanıcı adı, soyadı, mağaza adı, telefon numarası, e-posta adresi, hesap kayıt tarihi, konum, kullanıcı tipi, mağaza numarası, paket kategorisi, paket statüsü, paket periyodu, mağaza ürün türü, kayıt periyodu, açılış tarihi, mağaza taahhüt başlangıç tarihi bilgileri olduğu,

İhlalden veri sorumlusunun kurumsal kullanıcılarının etkilendiği, bu kapsamda şahıs şirketlerine ait verilerin de etkilendiği,

İhlalden etkilenen tahmini ilgili kişi sayısının tahmini 71.422 olduğu,

İhlalden etkilenen ilgili kişilerin ihlale ile ilgili bilgiyi "yaziliiletisim@sahibinden.com" e-posta adresi veya çağrı merkezi telefon numarası (0850 222 44 45) aracılığıyla alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 2023/504 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yapılan siber saldırının ardından kullanıcı bilgilerinin üçüncü taraf kişilere ulaştığı anlaşılan Sahibinden.com, yaşanan olayı kendi internet sitesi üzerinden de açıklayacak. Bu siber saldırıdan etkilendiğini düşünen kişilerin yaziliiletisim@sahibinden.com e-posta adresi veya 0850 222 44 45 telefon numrası üzerinden bilgi alabileceği kaydediliyor.

Kişisel verilerin sızdırılması ile birlikte birçok kullanıcı tehlike altına girmiş durumda. Peki siz sahibinden.com'a düzenlenen siber saldırı ve kişisel verilerin sızdırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.