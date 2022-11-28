Rusya kan kaybediyor! Yandex'ten tartışma yaratan karar

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex, faaliyetlerini Hollanda üzerinden yöneteceğini duyurdu.

Yandex ve Vk başta olmak üzere birçok Rus menşeili firma, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD yaptırımlarına maruz kaldı. Uluslararası çapta daha fazla kullanıcıya erişmek istediğini belirten Yandex, Rusya'da yürüttüğü faaliyetlerini Hollanda üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu.

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Arama motoru olarak başlayan Yandex serüveni, reklamcılık başta olmak üzere harita, e-ticaret, bulut yedekleme ve otonom araç yazılımı gibi alanlara genişledi. Rusya'nın en önde gelen teknoloji şirketi olarak nitelendirilen Yandex, fikri mülkiyetinin bir kısmını ülke dışına çıkarmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

On yıldan fazla süredir Yandex NV holdinge ev sahipliği yapan Hollanda, artık şirketin genel merkezi haline gelecek. Konu hakkında açıklama yapan Yandex yöneticileri, "Mevcut jeopolitik ortam ışında, Yandex ailesinin mülkiyetini ve yönetimini yeniden yapılandırmak için stratejik bir süreç başlattık." ifadelerine yer verdi.

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Analistler, Yandex NV'nin Rusya dışında sürücüsüz teknoloji, bulut, edtech ve veri etiketleme faaliyetleriyle uğraşırken Yandex markasından elini çekeceğini tahmin ediyor. Rus devletine ait haber ajansı TASS, duyuruyu Yandex'in Rusya'dan ayrıldığı şeklinde nitelendirdi.

Yandex NV yönetim kurulunun planı, Yandex'in bazı işlerini devretmenin, şirketin Rusya dışında faaliyet gösterme ve büyüme şansı elde etmesinin tek yolu olduğunu kabul ediyor gibi görünüyor. Rus hükümeti, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.

Yandex tarafından yayınlanan duyurunun detayı ise şu şekilde;

"Rusya'dan bağımsız olarak belirli hizmetlerin (otonom sürüş teknolojileri, bulut bilgi işlem, veri etiketleme ve edtech dahil) uluslararası bölümlerinin geliştirilmesi için çalışma yürüteceğiz.

Belirli yönetişim unsurlarının devredilmesi de dahil olmak üzere, Yandex NV'nin Yandex Grubundaki diğer tüm işletmelerin (arama ve reklamcılık, mobilite, e-ticaret, yemek teslimatı, teslimat, eğlence hizmetleri ve Rusya ve uluslararası pazarlardaki diğerleri dahil) mülkiyetini ve kontrolünü elden çıkarmayı planlıyoruz.

Şirketin denizaşırı operasyonlarının bir kısmını Yandex NV'ye bırakılacak, geri kalanı ise Rusya'daki Yandex yönetimine geçecek."