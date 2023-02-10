Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin deprem için bağışladığı formalar satıldı!

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde –10'dan fazla ilde– meydana gelen depremin yankıları sürüyor. Açıklanan son veriler, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden kaynaklı 17 bin 674 ölü ve 71 bin 866 yaralının olduğunu gözler önüne seriyor. Bu süreçte futbol dünyasından da ülkemize konu ile ilgili yardımlar hızla gelmeye devam ediyor. Son olarak Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin depreme destek amaçlı bağışladıkları imzalı formaları açık artırma yoluyla satıldı. Bu yardıma aracılık eden milli futbolcumuz Merih Demiral, elde edilen geliri açıkladı.

Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları 5 milyon TL'ye satıldı

Milli futbolcularımızdan ve şu sırada futbol kariyerini İtalya'nın Atalanta takımında sürdüren Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde Juventus'ta oynarken takım arkadaşları olan Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leanordo Bonucci'nin depreme destek amaçlı imzalı formalarını bağışladıklarını açıkladı. Bu formalar açık artırma yöntemiyle satışa çıktı ve geçtiğimiz saatlerde de resmen alıcısını buldu.

Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu! @AhlatciHolding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını toplam 5 Milyon TL'ye satın aldı ???? Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı. pic.twitter.com/04nuCXygME — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leanordo Bonucci'nin imzalı formaları açık artırmayla yoluyla Ahlatcı Holding'e satıldı. Satıştan elde edilen gelir ise 5 milyon TL. Bunun üzerine Merih Demiral, satış gelirinin tamamının deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlandığını duyurdu.

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Bunun dışında Atletico Madrid futbolcularından Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın bağışladığı imzalı formaların açık artırması ise sürüyor. İmzalı formalar aynı şekilde en yüksek teklifi veren kişiye satılacak ve Ahbap derneğine bağışlanacak.

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