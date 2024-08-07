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BBC

Roblox'a da erişim yasağı getirildi

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram engelinden sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram engelinden sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla Roblox.com sitesine erişim engellendi.

Yasağın nedeni henüz açıklanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" ifadelerini kullandı.

Roblox nedir?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim ve oyun platformu.

Platform bazen ilkel bir metaverse olarak tanımlanıyor ve dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri.

Ücretsiz olan ve 4 yaş ve üzeri çocuklar için güvenli olduğu belirtilen Roblox, sanal dünyaları, gündelik oyunları ve oyuncular tarafından oluşturulan içerikleri içeriyor. Kullanıcılar birlikte oyun yaratıp oynayabiliyor.

2020 yılında Roblox Bloomberg'e yaptığı açıklamada 9-12 yaşları arasındaki ABD'li çocukların üçte ikisinin platformu kullandığını söyledi.

BBC

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