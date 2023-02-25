Resident Evil 4 Remake gümbür gümbür geliyor! Oynanış videosu paylaşıldı

Aksiyon-hayatta kalma türünün en büyük temsilcilerinden olan Resident Evil serisi, dördüncü yapımının Remake'i ile tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İlk oyunların yeniden yapımlarıyla büyük bir başarı toplayan Capcom, Resident Evil 4 Remake 'i 24 Mart tarihinde piyasaya sürecek. State of Play etkinliğinde oyun hakkında yeni bir fragman yayınlandı.

Resident Evil 4 Remake oynanış videosu paylaşıldı!

Capcom, dün yapılan PlayStation State of Play etkinliğinde yeni bir Resident Evil 4 Remake fragmanı paylaştı. Fragman, oyunun orijinal halinden pek çok esinti taşıyor. Öyle ki ana karakterler Leon ve Ashley'in girdiği pek çok durum orijinal oyundan farksız. Ayrıca yayınlanan videoda yeni Resident Evil 4'ün mekanik, silahlar ve düşmanlar açısından ilerleme kaydettiğini görüyoruz.

Oyun 24 Mart 2023 tarihinde PlayStation 4/5, Xbox Series X/S ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Çıkış tarihi gitgide yaklaşan oyun için Capcom, yakında özel bir demo paylaşacaklarını açıkladı. Ayrıca çıkışının ardından The Mercenaries adlı mücadele ek paketi de çıkışını gerçekleştirecek. Gelecekte ise PSVR 2 için bir VR modu olacağını açıklayan Capcom, bu hafta geliştirmelerin başladığını söyledi.

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Resident Evil 4, orijinal haliyle 2005 yılında piyasaya sürülen korku-hayatta kalma ve aksiyon türündeki efsane bir yapımdır. Serideki en iyi oyunlardan biri olarak kabul edilen Resident Evil 4, yeniden yapımıyla birlikte tekrardan gündeme oturmaya çalışacak.

Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun Steam üzerinde 563TL fiyat ile ön siparişe açık olduğunu da belirtelim. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Resident Evil 4 yeniden yapımı sizce başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.