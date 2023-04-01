Renault Megane modelinin fiyatları 2023 itibariyle ne durumda? İşte Renault Megane 2023 fiyat listesi ve özellikleri!

Otomotiv pazarındaki olumsuz havadan birçok model olumsuz etkilendi. Örneğin kısa bir süre öncesine kadar 200 bin bandında satılan bir model birbiri ardına gelen zam kararlarının ardından artık 400 bin ve hatta 500 bin TL seviyelerinden kullanıcıların karşısına çıkıyor. Peki ülkemizde en çok tercih edilen modellerden birisi olan Renault Megane modelinin fiyatı ne kadar? İşte Renault Megane Nisan 2023 fiyat listesi!

Renault Megane Nisan 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Renault Megane Sedane ülkemizde üç motor seçeneğiyle satışta. 1.3 TCe 140 bg, adından da anlaşıldığı gibi 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun yakıt değerleri ise ortalama 5,9 litre seviyelerinde. Bunun dışında aynı motorun 7 ileri/EDC (Çift kavramalı otomatik vites) şanzıman sunan bir versiyonu daha var. Bu noktada tork üretimi 240 Nm seviyelerine geriliyor. Ayrıca iki seçeneğin de benzinli olduğunu belirtelim.

Otomobildeki üçüncü motor seçeneği 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. 115 beygir ve 270 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkan motorda 7 ileri/EDC şanzıman yer alıyor. Motorun yakıt tüketim değerleri WLTP'ye göre ortalama 4,6 ila 4,7 litre aralığında. Son olarak 0 – 100 km/s hızlanmasının 11,2 saniye olduğunu ekleyelim.

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Not: Bu liste 1 Nisan 2023 tarihindeki resmi fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için birkaç gün sonra bile farklılık gösterebileceğini belirtelim.