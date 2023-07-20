Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, yeni C53 modelini tanıttı. Cihaz, iPhone 14 Pro'nun Dynamic Island'ına benzeyen Mini Capsule özelliği ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Realme C53'ün özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, kısa süre önce yeni C53 isimli modelini tanıttı. Cihaz, iPhone 14 Pro'nun Dynamic Island'ına benzeyen Mini Capsule özelliği ve uygun fiyatlı Android telefon olması ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. İşte Realme C53 özellikleri ve fiyatı…

Realme C53 özellikleri ve fiyatı!

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 14 serisi ile birlikte Dynamic Island'ı hayatımıza soktu. Uygulamalardan gelen bildirimleri görüntüleyebilmemizi sağlayan bu özellik, pek çok kullanıcı tarafından beğenildi.

Bunun üzerine Android akıllı telefon üreticileri de harekete geçti. Bu noktada önce davranan Realme, bu özelliği Mini Capsule ismiyle ilk olarak C55 modelinde sundu. Bu özelliğe sahip ikinci telefon ise kısa süre önce tanıtılan Realme C53 oldu.

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Realme C53; 6.74 inç boyutunda ve 1600 x 720 piksel çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme ile destekleniyor. Öte yandan cihazın kalbinde UNISOC tarafından üretilen T612 yonga seti yer alıyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlükte bir özçekim kamerasına sahip olan akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla 108 Megapiksel çözünürlükte ana kamera ve derinlik sensörü şeklinde.

Android 13 tabanlı realme UI T işletim sisteminde çalışan cihaz, 18 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. RAM ve depolama tarafında ise sırasıyla 4 GB + 128 GB ve 6 GB + 64 GB seçenekleri mevcut.

Son olarak Realme C53 modelinde yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucusu ve 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi bağlantı seçenekleri olduğunu da belirtelim. Akıllı telefonun geri kalan tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.