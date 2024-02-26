MWC 2024'te tanıtılan akıllı telefonlar göz önünde olsa da Qualcomm, yapay zeka yatırımları ile kongrede öne çıkıyor. Hem mobil işlemci hem de mobil modem konusunda önemli başarıları olan firma, yapay zeka konusunda da geride kalmak istemiyor. Bu anlamda Qualcomm, akıllı telefonda çalışacak yapay zeka uygulamaları için AI Hub aracını tanıttı. Peki ama Qualcomm, yapay zeka geliştiricileri için bu AI Hub ile nasıl imkanlar sunacak?

Qualcomm AI Hub ile yapay zeka akıllı telefonlara geliyor

Bugün yapay zeka uygulamaları genel olarak büyük bir sunucu üzerinden çalışıyor. Ancak hem masaüstü hem de mobil işlemci geliştiren firmalar bu yükün bir kısmını cihazlara taşımanın yolunu arıyor. Qualcomm ise MWC 2024'te bu anlamda önemli bir adım attı.

Qualcomm AI Hub, adı üstünde uygulama geliştiriciler için yapay zeka destekli araçlara sahip. Burada amaç ise akıllı telefonları temel alan yapay zekalı uygulamaların artması. Qualcomm AI Hub, yapay zeka uygulama geliştiricilerin kullanabileceği 75'in üzerinde üretken yapay zeka modelinden oluşan bir kütüphaneye sahip. Teknoloji devi bu kütüphanede yer alan yapay zeka araçlarının sürekli artacağını da ekledi.

Kütüphanede OpenAI'nin otomatik konuşma tanıma (ASR) sistemi Whisper ve Stability AI'nin metinden görüntüye dönüştüren modeli Stable DIffusion gibi önemli araçları da yer alıyor. Böylece geliştiriciler Qualcomm AI Hub sayesinde tüm bu araçlara ulaşma ve uygulamalarını bu yönde geliştirme imkanına sahip olacak.

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Geliştiriciler, Qualcomm işlemciye sahip akıllı telefonlarına bu kütüphaneden uygulamaları indirme ve deneme hakkına da sahip. Ayrıca AI Hub, deneme yapılan Qualcomm destekli cihazın donanımına göre bir optimizasyon da uyguluyor. Böylece akıllı telefonun donanım seviyesine göre bu yapay zeka uygulamaları daha yüksek performans sergiliyor.

Buna göre Qualcomm, kütüphanede yer alan uygulamaları, GPU, CPU ve NPU çekirdekleri en üst performansta kullanacak şekilde de optimize etti. Firmanın yaptığı açıklamaya bakılırsa bu optimizasyon, destekli akıllı telefonların dört kata kadar yapay zeka çıktılarını artırıyor.

Qulacomm AI Hub destekli işlemciler ve akıllı telefonlar

Snapdragon 8 Gen 3 Mobile

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile

Snapdragon 8 Gen 1 Mobile

Snapdragon 888

Snapdragon 865

Snapdragon 855

Snapdragon 845

Snapdragon 778

Snapdragon XR2+ Gen 2

Snapdragon XR1+ Gen 2

Snapdragon AR2 Gen 1

Qualcomm Robotics RB5

Firma, bu işlemcilerin yanında AI Hub yani yapay zeka desteği sunan akıllı telefonları da açıkladı. Ancak Qualcomm hem işlemci hem de akıllı telefon listelerinde yer alan cihazlar dışında da AI Hub için diğer işlemcilerini de destekliyor. Muhtemelen bu listede yer alan model ve işlemciler daha ön planda olacak. İşte AI Hub desteğine sahip akıllı telefonlar:

Samsung Galaxy S23 Series

Xiaomi 13 Series

Xiaomi 12 Series

Samsung Galaxy S22 Series

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy S21 Series