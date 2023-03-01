PSU nedir? Güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bilgisayar toplamak isteyen kişiler sistemlerini bir araya getirmeden önce gerekli araştırmayı yaptığında bir gerçekle karşılaşıyor. O da kasanın içinde yer alan her bir parçanın önemli olduğu ve doğru seçim yapılmaması halinde uyumsuzluk yaşanabileceği. Peki genelde en az araştırmayla satın aldığımız PSU nedir? İşte güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gerekenler…

PSU/Güç kaynağı nedir? Alırken nelere dikkat etmeliyiz?

PSU veya bilinen ismiyle güç kaynağı, sistemin ihtiyacı doğrultusunda prizden elektriği alır ve kasaya kontrollü biçimde aktarır. Kullanımımız sırasında webde gezinirken 150W güç tüketiyorsak, bir oyuna girdiğimizde TDP değeri sisteme göre 1000W'a kadar yükselebilir.

Birçok kişi güçlü sistem toplarken yalnızca ekran kartı, bellek ve işlemci gibi parçalara önem veriyor. Oysa sistemimize sürekli olarak stabil güç aktarımı yapılmasını ve olası dalgalanmalarda sistemin zarar görmemesini istiyorsak PSU'ya da bütçeden daha yüksek bir pay ayırmalıyız. Peki güç kaynağı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

https://shiftdelete.net/dahili-ekran-karti-nedir

Güç kaynağı satın almadan önce sistemin ne kadar TDP değeri olacağını, yani güç tüketeceğini hesaplamalıyız. Örneğin, işlemcimizin üzerinde 165W'a kadar güç tüketebileceği belirtilir. Benzer şekilde ekran kartları da iş yükü altında 200W ila 400W arası güç tüketebilir.

Buna kasanın, anakartın, belleklerin ve fanların da tüketeceği gücü eklememiz gerekiyor. Ancak kabaca bir örnek verecek olursak, AMD Ryzen 5 3600 işlemci 65W, MSI NVIDIA GTX 1060 GamingX 6GB ekran kartı da 120W güç tüketecektir. Anakart 50W, diğer parçalar da 100W'a kadar güç tüketimi yapacak olursa kağıt üstünde 400W ve üzeri bir PSU işimizi görecektir.

Ancak gerçekte durum biraz daha farklı. Zira 400W diye olarak aldığınız bir PSU, eğer yeterince verimli değilse çoğu zaman bu seviyeye isteseniz de çıkamayacak veya uzun süre kalamayacak ve güç dalgalanmaları yaşayacaktır. Hatta birçok yan sanayi PSU, üzerinde yazan değerlerin yarısını bile sağlayamıyor.

Bu nedenle hem sistemin çok daha uzun ömürlü olması için, yani gelecekte anakart, işlemci ve ekran kartı gibi parçaları yükseltmenize olanak sağlayacak, hem de verimlilik oranını düşünerek 500W-600W arası (örnek olarak gösterilen sistem için) bir PSU tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Buna ek olarak, PSU satın alırken yukarıdaki görseldeki gibi bazı sertifikaları olduğunu göreceksiniz. Birinci etapta mutlaka bu standartları sağlayan, yani 80 Plus sertifikasına sahip bir cihaz tercih etmelisiniz. Daha sonra bütçeniz doğrultusunda Bronze, Silver, Gold, Platinium ve Titanium şeklinde verimliliğine göre bir seçim yapmalısınız.

Bu sayede PSU'nun birçok farklı testten geçirildiğini ve standartlara uygun olduğunu bileceksiniz. Ayrıca yüksek verimliliğe sahip olduğunu ve uzun yıllar boyunca vadettiği değerleri koruyacağını, aynı zamanda yüksek akım ve dalgalanmalara karşı da sisteminizi koruyacağını bilerek güvenle alabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!