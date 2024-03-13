POCO X6 Neo Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatı

POCO'nun bir süredir gündemi meşgul eden X6 Neo modeli bugün resmen tanıtıldı. Peki genel anlamda fiyat performans odaklı olan telefon tam olarak kullanıcılara neler sunuyor? İşte POCO X6 Neo özellikleri ve fiyatı!

POCO X6 Neo özellikleri

POCO X6 Neo; 6,67 inç boyutlarında delikli bir AMOLED panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük ve 394 PPI piksel yoğunluğu sunan panelin 120 Hz yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Dahası, bu ekran 1920 Hz PWM karartmayı, 2160 Hz anlık dokunma örnekleme hızını ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesini destekliyor.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 6080. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik ara birimine ev sahipliği yapıyor.

Uygun fiyatlı Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı

Cihazda 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri mevcut. Bununla birlikte kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor. Markanın akıllı telefona iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması desteği sözü verdiğini de belirtelim.

Kamera tarafındaysa 3x sensör içi yakınlaştırma desteği sunabilen 108 Megapiksel birincil kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının mevcut olduğunu belirtelim. Son olarak cihaz, 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik pilden besleniyor.

ÖzellikDetaylar TasarımDüz çerçeve, dikdörtgen arka kamera adasıDayanıklılıkIP54 derecesiBoyutlar ve Ağırlık7,69 mm kalınlık, 175 gram ağırlıkEkran6,67 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 394 PPI, 120 Hz yenileme hızı, 1920 Hz PWM karartma, 2160 Hz dokunma örnekleme hızı, 1000 nit tepe parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 6080 SoCBellek8GB veya 12GB LPDDR4x RAMDepolama128GB veya 256GB UFS 2.2İşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Güncelleme Desteği2 Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik yamasıKamera (Arka)108MP birincil sensör, 2MP derinlik sensörüKamera (Ön)16MP selfie kameraBiyometriYana monte edilmiş parmak izi sensörüBağlantıÇift SIM, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, GNSS, USB Type-CKulaklık ve Bağlantı Noktası3,5 mm kulaklık jakı, IR blaster, tek hoparlörPil5.000mAh, 33W kablolu şarj destekliRenk SeçenekleriAstral Siyah, Ufuk Mavisi, Mars TuruncusuFiyat8GB + 128GB: 240$12GB + 256GB: 265$

POCO X6 Neo fiyatı

8GB + 128GB – 240$

12GB + 256GB – 265$

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