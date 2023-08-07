PlayStation Plus Abonelik Fiyatına Zam Bekleniyor

Sony'nin Game Pass rakibi abonelik tabanlı servisi Playstation Plus, yüzlerce oyunu tek bir ücretle erişime sunduğu için avantajlı olarak görülüyor ve milyonlarca oyuncu tarafından kullanılıyor. Ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Playstation Plus'ın Türkiye abonelik fiyatının zamlanması bekleniyor.

Playstation Plus fiyatına zam mı geliyor?

Türkiye'deki oyun dünyası, son yıllarda zam haberleri ile sarsılmış durumda. Öyle ki şimdiye kadar pek çok popüler yapımın fiyatı artmışken, abonelik ücreti zamlanmayan hizmet sayısı da neredeyse kalmadı. Sözünü ettiğimiz fiyatı yükselmeyen servislerden birisi de PlayStation Plus.

Türkiye'deki PlayStation konsol oyuncularının hem artan oyun fiyatlarına karşı hem de tek bir ücret ile yüzlerce oyunu bir araya getirdiği için sığındığı liman olan Playstation Plus'ın yakın zamanda zamlanacağına dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Beklenen oldu: God of War ve Marvel's Spider-Man zamlandı!

Oyunlar ile ilgili içerikler hazırlayan Pintipanda tarafından yayımlanan videoda da değinilen bu söylentilerin temeli ise şöyle; Sony, PlayStation Plus hizmetinden Türkiye'de daha az para kazanıyor. Bunun nedeni ise döviz kuru. Bunu biraz daha detaylandıralım. Bunun içinse güncel fiyatlardan yola çıkalım;

Abonelik Planı/Ücreti1 ay3 ay12 ay Essential8,99 euro 40,00 TL24,99 euro 100,00 TL59,99 euro 249,00 TL Extra13,99 euro 60,00 TL39,99 euro 165,00 TL99,99 euro 400,00 TLPremium/Deluxe16,99 euro 70,00 TL49,99 euro 190,00 TL119,99 euro 460,00 TL

Yukarıdan görebileceğiniz PlayStation Plus abonelik ücretlerinin Avrupa ve Türkiye fiyatlarına göz atarsanız, fiyatların euro'ya çevrildiğinde oldukça düşük kaldığını görebilirsiniz. PlayStation mağazasını euro kuruna göre düzenleyen Sony, bu sebepten ötürü ülkemizden daha az para kazanıyor.

Örneğin PlayStation Plus Premium/Deluxe aboneliğinin 12 aylık planı, Avrupa'da 119,99 euro fiyatına sunuluyor. Türkiye'de ise 460 TL. Bunu güncel döviz kuruna çevirdiğimizde ise aboneliğin 15.49 euro'ya denk geldiğini görüyoruz.

Yani Sony, Türkiye'den Avrupa'ya kıyasla yüzde 88 oranında daha az kazanç sağlıyor. Şirket ülkemize özel yerel bir fiyatlandırma uyguluyor. Fakat bu yüzde 88 seviyesinde değil. Bu noktada şirketin zarar ettiğini rahatlıkla söyleyebilmek mümkün.

Bu sebepten ötürü Sony'nin Türkiye'de uygulanan PlayStation Plus hizmet ücretlerine yakın zamanda zam yapması bekleniyor. Bu iddiaların üzerine oyuncular, abonelik sürelerini bugünkü fiyat üzerinden artırmaya başladı.

Sony'nin ne kadar zam yapacağı bilinmiyor. Fakat güncel euro kurunu göz önünde bulundurduğumuzda, fiyatların 5'e katlanma ihtimali olduğunu ne yazık ki söyleyebilmek mümkün.

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