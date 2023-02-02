PlayStation Plus, 1.000 TL değerindeki oyunları ücretsiz veriyor!
Teknoloji Haberleri
PlayStation Plus'ın şubat ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Listede Mafia serisinden de bir yapım bulunuyor.
Oyuncuların çevrimiçi oyunlara, modlara ve özel içeriklere erişmesini sağlayan abonelik hizmeti PlayStation Plus kütüphanesi, bedava oyun dağıtmaya devam ediyor. Son olarak platform, şubat ayında abonelerine 1.002 TL değerindeki yapımları ücretsiz veriyor.
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PlayStation Plus, resmi internet sitesinde yayınladığı blog gönderisiyle şubat ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. Paylaşılan listedeki yapımlar arasında 2K Games tarafından yayınlanan ve PS Store'da 259 TL olan Mafia: The Definitive Edition da bulunuyor.
Listenin ikinci sırasında ise PS Store'da 109 TL olan Destiny 2: Beyond Light bulunuyor. Hem PS 4 hem de PS 5 kullanıcılarına sunuluyor. Öte yandan oyun, 2021 yılının Gittikçe Gelişen Oyun Dalında BAFTA Oyun Ödülüne aday gösterilmişti.
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Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine verilecek oyunlar şu şekilde sıralanıyor;
Evil Dead: The Game (PS 4, PS 5)
OlliOlli World (PS 4, PS 5)
Destiny 2: Beyond Light (PS 4, PS 5)
Mafia: The Definitive Edition (PS 4)
Yukarıdaki listede bulunan oyunlar, 7 Şubat ile 6 Mart tarihleri aralığında PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium abonelerine sunulacak.
Bunların yanı sıra ocak ayının oyunlarını 6 Şubat tarihine kadar halen kütüphanenize ekleyebileceğinizi belirtmekte fayda var. Ocak ayında verilen oyunlar ise Back 4 Blood, Dragon Ball FighterZ, Devil May Cry 5: Special Edition, Life is Strange: Before the Storm, Life is Strange, Jett: The Far Shore, Just Cause 4: Reloaded, Omno, Erica, Syphon Filter 3, Star Wars Demolition ve Hot Shots Golf 2 idi.
PlayStation Plus abonelik planları
oyun deneme sürümleriOyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleriAylık oyunlar, çevrimiçi çok oyunculu, özel indirimler Peki sizler PlayStation Plus'ın şubat ayında vereceği ücretsiz oyunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
DeluxeExtraEssential1 aylık abonelik70.00 TL60.00 TL40.00 TL3 aylık abonelik190.00 TL165.00 TL100.00 TL12 aylık abonelik460.00 TL400.00 TL240.00 TLÖne çıkan ayrıcalıklarıKlasikler kataloğu,
PlayStation Plus Destiny 2 Teknoloji Haberler
oyun deneme sürümleriOyun kataloğu,
Ubisoft+ klasikleriAylık oyunlar,
çevrimiçi çok oyunculu,
özel indirimler
Peki sizler PlayStation Plus'ın şubat ayında vereceği ücretsiz oyunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.