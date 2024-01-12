PlayStation oyunlarında Türkçe dil desteği gelmeye devam edecek

Günümüzde birçok AAA kalitedeki oyunlarda Türkçe dil veya altyazı desteği olmaması nedeniyle Türkiye'deki oyuncular bu durumdan oldukça mağdurdu. Bağımsız geliştiricilerin bile oyunlarında Türkçe altyazıya yer verip başarılı şirketlerin piyasaya sürdüğü yüksek bütçeli oyunlarında Türkçe altyazı bulunmaması Türkiye'deki oyuncuları üzen en büyük konulardan biriydi.

PLAYSTATION'A TÜRKÇE OYUNLAR GELMEYE DEVAM EDECEK

PlayStation Türkiye'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altında gelen "Sony özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?" sorusuna oyuncuları mutlu edecek haberi veren PlayStation Türkiye, "Edecek" cevabı vermesinin ardından oyuncular mutlu oldu.

Birçok popüler video oyun geliştiricisinin milyon dolarlık bütçeli oyunlarında Türkçe altyazı bile bulunmazken PlayStation'ın özel oyunlarında Türkçe seslendirme bulunması bizler için büyük bir şanstır.