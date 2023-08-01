PlayStation 5, Dolby Atmos Desteğiyle Güncellendi

Sony, PlayStation 5 modeline Dolby Atmos desteğini getiren bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılar, yeni güncelleme sayesinde 5.1 veya 7.1 Dolby Atmos ses çıkışı sağlayabilecekler. Ayrıca güncelleme ile 8 TB SSD desteği de sunulacak.

Sony, PlayStation modellerini tanıttıktan sonra yıllar içerisinde oyun konsolunu güncellemeyi de ihmal ediyor. PlayStation 5 modelinde de bu durum değişmedi. 2020 yılında piyasaya sürülen PlayStation 5, geçen zamanda donanımsal güncellemenin yanı sıra birçok yazılımsal güncellemeye de ev sahipliği yaptı. Oyun konsolunun son güncellemesi ise ses sistemine yönelik.

PlayStation 5, Dolby Atmos desteğine kavuşuyor

Yakında genel kullanıma açılması beklenen güncelleme ile PlayStation 5, kullanıcılara Dolby Atmos desteğini getirecek. Destekleyen bir hoparlör sistemine sahip kullanıcılar, yeni nesil PS5 ile 5.1 veya 7.1 Dolby Atmos ses çıkışı sağlayabilecekler.

Bu tür bir kuruluma sahip PS5 sahipleri yakında gelecek bir güncelleme sayesinde sistemlerinden daha da iyi ses alabilecekler. Şu anda beta sürümünde olan güncelleme, Tempest 3D AudioTech teknolojisi tarafından desteklenen 3D Audio'ya Dolby Atmos özelliğide eklemiş olacak.

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Daha önce uyumlu kulaklıklar için bu özelliği sunan şirket, şimdi de oyunları çok daha eğlenceli hale getirecek ses sistemini hoparlörlere yayıyor. Böylelikle PS5 sahipleri oyun oynarken aynı zamanda 3 boyutlu sesin de tadını çıkarabilecek.

Japon teknoloji devi ayrıca yeni güncelleme ile birlikte 8 TB SSD desteğini de getiriyor. Yeni güncelleme özellikle PS Plus üzerinden çokça oyun indiren kullanıcıları mutlu edecektir. Daha önce 4 TB olan bu sınırın artması ile kullanıcılar rahat bir nefes alacak gibi görünüyor.

Sony, Dolby Atmos ses özelliğini 31 Temmuz'dan itibaren beta kullanıcılarına sunmuş durumda. Bu yeni güncellemenin genel kullanıma sunulması için ise net bir tarih verilmiş değil. Ancak genellike beta sürümleri yaklaşık 1 aylık sürenin ardından genel kullanıma da açılıyor.

Sony, diğer yandan PlayStation 5 modelini önemli bir donanımsal güncellemeye de hazırlanıyor. Şirket bu anlamda 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil PlayStation 5'i her anlamda geliştirme hedefinde. Oyun konsolunu 5 nm üretim sürecinden geçen yeni ve daha verimli işlemci ile donatacak olan Sony, yeni PS5 modelinin soğutma sistemini de yeniden ele alıyor.

Japon üretici, yaptığı güncellemeler ile PS5 modelinin oyun konsolu pazarındaki iddiasını sürdürme hedefinde. Peki siz PS5 ve yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.