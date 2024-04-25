Philips Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi İnceleme

Günlük tempoda şık olmak kadar düzenli olmak da önemli. Röportaj, video, canlı yayın derken ütülü ve düzgün kıyafetler en önemli unsurlardan. Bu konuda bize yardım eden Philips Buharlı Düzleştirici 7000 serisi inceleme sizlerle.

Philips 7000 serisi dikey ütü inceleme

Philips Buharlı Düzleştirici 7000 serisi, kıyafetlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde buharlamak için ideal bir çözüm. 30 saniyede kullanıma hazır olmasıyla zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayarlanabilir başlığı sayesinde ise farklı kumaş türlerine uygun şekilde buharlama yapabiliyorsunuz.

Cihazın güçlü ve sürekli buharı, kıyafetlerinizdeki en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gideriyor. Bu sayede her zaman mükemmel görünmenizi sağlıyor. Sahip olduğu OptimalTEMP teknolojisi, hassas kumaşlara bile zarar vermeden buharlama yapmanızı sağlıyor.

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Bu sayede kıyafetlerinizin yanma veya renk solması konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor. Philips Buharlı Düzleştirici 7000 serisi, musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu sayede özel su satın alma ihtiyacı duymadan cihazınızı kullanabilirsiniz.

Dilerseniz yüzde 50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu karışımı da kullanabilirsiniz. Philips Buharlı Düzleştirici 7000 serisi, pratik, kullanımı kolay ve etkili bir buharlı ütü arayanlar için ideal bir seçenektir. Hızlı ısınma süresi, güçlü ve sürekli buharı ve OptimalTEMP teknolojisi ile kıyafetlerinizi zahmetsizce ütülemenizi sağlar.

Philips 7000 serisi dikey ütü özellikleri:

Hızlı ısınma süresi (30 saniye)

Güçlü ve sürekli buhar

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık garantisi

Musluk suyu ile kullanılabilir

Ayarlanabilir başlık