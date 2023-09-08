Otomobil Markaları Kullanıcıların Kişisel Verilerini Habersizce Topluyor

Yeni bir araştırmaya göre, otomobil markaları müşterilerin kişisel bilgilerini toplayıp sattığı için gizlilik kabusu haline geliyor.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Toyota'nın tamamen elektrikli otomobilini inceleyen ziyaretçiler, 15 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)

Araştırma, tamamı ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Kore'den olmak üzere incelenen 25 otomobil markasının yüzde 84'ünün kullanıcıların kişisel verilerini hizmet sağlayıcılarıyla, veri aracılarıyla ve diğer işletmelerle paylaşabileceklerini, yüzde 76'sının da bu kişisel verileri satabileceklerini ortaya koydu.

SACRAMENTO, 8 Eylül (Xinhua) -- Yeni bir araştırmaya göre, genellikle "tekerlekler üzerindeki bilgisayarlar" olarak adlandırılan modern otomobiller, müşterilerin kişisel bilgilerini haberleri olmadan toplayıp sattıkları için bir "gizlilik kabusu" haline geliyor.

Kaliforniya merkezli Mozilla Vakfı tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre Ford, Toyota, Volkswagen, BMW ve Tesla dahil olmak üzere araştırma için incelenen 25 otomobil markasının her biri gereğinden fazla kişisel veri topluyor.

Tüketiciler uygulamalar ve dijital cihazlar tarafından veri toplanmasından endişe duyarken, Firefox web tarayıcısıyla tanınan kar amacı gütmeyen kuruluş, "otomobil markaları araçlarını güçlü veri toplama makinelerine dönüştürerek veri işine sessizce girdi" ifadelerine yer verdi.

Araştırma, tamamı ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Kore'den olmak üzere incelenen 25 otomobil markasının yüzde 84'ünün kullanıcıların kişisel verilerini hizmet sağlayıcılarıyla, veri aracılarıyla ve diğer işletmelerle paylaşabileceklerini, yüzde 76'sının da bu kişisel verileri satabileceklerini ortaya koydu.

Buna ek olarak, otomobil üreticilerinin yüzde 56'sı, mahkeme kararı olmasa bile talep üzerine bilgileri hükümet veya kolluk kuvvetleriyle paylaşabileceklerini söyledi.

Tamamen elektrikli bir otomobil olan Fisker Ocean, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı'nın ilk gün medya ön gösterimi sırasında bir basın toplantısında görülüyor, 17 Kasım 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

Raporda, araçların uydu radyosu Sirius XM veya Google Haritalar gibi üçüncü taraf işlevlerinden kullanıcılar hakkında daha da fazla bilgi toplayabildiği belirtildi.

Raporda araştırmacılar, "Otomobil şirketleri, kullandığımız diğer ürün ve uygulamalardan çok daha fazla veri toplama fırsatına sahip. Evlerimizdeki akıllı cihazlardan veya gittiğimiz her yere götürdüğümüz cep telefonlarından bile daha fazla" dedi.

Otomobillerin topladığı bilgiler kullanıcının adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresinden fotoğraflar, takvim bilgileri ve hatta sürücünün ırkı, genetik bilgileri ve göçmenlik durumuna ilişkin ayrıntılar gibi daha mahrem verilere kadar her şeyi içerebilir.

Araştırmaya göre ayrıca, sürücülerin araçlarının topladığı kişisel veriler üzerinde kontrolü çok az var ya da hiç yok.

25 otomobil markasından sadece ikisi, tüm sürücülerin kişisel verilerini sildirme hakkına sahip olduğunu belirtiyor ancak bu iki otomobil markası sadece Avrupa'da mevcut. Avrupa halihazırda güçlü Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gizlilik yasası ile korunuyor.

Raporda, "Başka bir deyişle: otomobil markaları genellikle kişisel verilerinize yasal olarak ne yapabilirlerse onuyaparlar" denildi.