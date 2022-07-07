Otomobil fiyatlarına bir zam da Citroen'den geldi!
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Neredeyse tüm otomobil firmaları bugün itibariyle yüksek bir zam duyurusu yaptı.. İşte Temmuz 2022 Citroen fiyat listesi...
Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Citroen'in otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…
Citroen güncel fiyat listesi – Temmuz 2022
Bu ay, Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yaklaşık yüzde 5 gibi ufak zamlar yaptı. Fakat bazı markalarda bu miktar 150 bin TL'leri buldu. Citroen'in fiyat artışı ise ortalama düzeyde gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…
C3 fiyatları – Temmuz 2022
83 HP – 5 İleri ManuelFeel440 bin TL474 bin TL1.2 PureTech 110 HP – EAT6Feel Bold Shine Business Shine488 bin TL 502 bin TL 519 bin TL523 bin TL 536 bin TL 556 bin TL Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL C3 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022 130 HP – EAT6Feel Feel Bold Shine553 bin 500 TL 601 bin 500 TL 654 bin TL589 bin 500 TL 635 bin 500 TL 688 bin TL1.5 BlueHDi 120 HP – EAT6Feel Bold643 bin TL678 bin TL C4 fiyatları – Temmuz 2022 100 HP – 6 İleri ManuelFeel566 bin TL590 bin TL1.2 PureTech 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Shine Bold644 bin 500 TL 691 bin 500 TL –660 bin TL 711 bin TL 744 bin TL1.2 PureTech 155 HP – EAT8Shine Bold724 bin 500 TLSatıştan kalktı1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Bold700 bin TL 750 bin 500 TL724 bin TL 775 bin 500 TL C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Shine Bold822 bin TL 883 bin TL 897 bin TL849 bin TL 913 bin TL 927 bin TL1.6 PureTech 180 HP – EAT8Shine Shine Bold876 bin TL 890 bin TLSatıştan kalktı. 917 bin TL Yeni C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022 130 HP – EAT8 Shine Shine Bold 2022 2022 962 bin TL 996 bin TL1.6 PureTech 180 HP – EAT8 C-Elysee fiyatları – Temmuz 2022 100 HP – 6 İleri ManuelFeel Feel Bold– 479 bin TL506 bin TL 518 bin TL AMI fiyatları – Temmuz 2022 Siz Citroen fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.2 PureTech
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.2 PureTech
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.2 PureTech
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.5 BlueHDi
Versiyonlar
Donanım Model Yılı Temmuz fiyatı1.5 BlueHDi Feel Bold 2022 895 bin TL Shine Bold 2022 996 bin TL
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.5 BlueHDi
VersiyonlarDonanımModel YılıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)6 kw Elektrik Motor–2022219 bin TL
Citroen HP Teknoloji Haberler
83 HP – 5 İleri ManuelFeel440 bin TL474 bin TL1.2 PureTech
110 HP – EAT6Feel Bold
Shine Business
Shine488 bin TL
502 bin TL
519 bin TL523 bin TL
536 bin TL
556 bin TL
Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL
C3 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022
130 HP – EAT6Feel
Feel Bold
Shine553 bin 500 TL
601 bin 500 TL
654 bin TL589 bin 500 TL
635 bin 500 TL
688 bin TL1.5 BlueHDi
120 HP – EAT6Feel Bold643 bin TL678 bin TL
C4 fiyatları – Temmuz 2022
100 HP – 6 İleri ManuelFeel566 bin TL590 bin TL1.2 PureTech
130 HP – EAT8Feel Bold
Shine
Shine Bold644 bin 500 TL
691 bin 500 TL
–660 bin TL
711 bin TL
744 bin TL1.2 PureTech
155 HP – EAT8Shine Bold724 bin 500 TLSatıştan kalktı1.5 BlueHDi
130 HP – EAT8Feel Bold
Shine Bold700 bin TL
750 bin 500 TL724 bin TL
775 bin 500 TL
C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022
130 HP – EAT8Feel Bold
Shine
Shine Bold822 bin TL
883 bin TL
897 bin TL849 bin TL
913 bin TL
927 bin TL1.6 PureTech
180 HP – EAT8Shine
Shine Bold876 bin TL
890 bin TLSatıştan kalktı.
917 bin TL
Yeni C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2022
130 HP – EAT8
Shine
Shine Bold
2022
2022
962 bin TL
996 bin TL1.6 PureTech
180 HP – EAT8
C-Elysee fiyatları – Temmuz 2022
100 HP – 6 İleri ManuelFeel
Feel Bold–
479 bin TL506 bin TL
518 bin TL
AMI fiyatları – Temmuz 2022
Siz Citroen fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!