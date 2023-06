Ortahisar Belediyesi, Mobil Uygulama İle Hizmetlerini Vatandaşlara Sunacak

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların cep telefonlarına indirebilecekleri uygulama sayesinde her türlü imkandan faydalanabileceklerini belirtti. Uygulama ile Ortahisar'a dair her türlü bilgi, haber ve duyuruya tek bir noktadan ulaşabileceğini, nikah işlemleri, iş yeri açma, ruhsat başvurusu ve imar sorgulama gibi hizmetlerin yapılabileceğini vurguladı.

Teknolojinin sağladığı her türlü imkandan insanların yararlanabilmesi için gayret gösterdiklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Teknolojiye ve çağın gereklerine ayak uyduruyoruz. Artık Ortahisar ilçemize dair tüm bilgilere vatandaşlarımız cep telefonlarından rahatlıkla ulaşabilecekler. Uygulama ile belediyenin haberleri, etkinlikleri, tamamlanan, devam eden, planlanan projeler ve detayları her yerden ulaşılabilir hale geldi. Ayrıca mobil uygulama ile kullanıcılar bulundukları her yerden fotoğraf ve konum destekli istek, şikayet, talep ve önerilerini anında belediyemize ulaştırabilecekler. Belediye ile ilgili her türlü tahsilatlarını belediyeye gelmeden online olarak yapabilecek. Hem zamandan kazanacaklar hem de fiziksel olarak belediyeye gelmelerine gerek kalmayacak."