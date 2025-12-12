Türk şirketi Orbina, kurumlara Türkçe yapay zeka desteği veriyor

Orbina Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dilara Kaplan, geliştirdikleri Türkçe yapay zeka modeliyle kurumlara yapay zeka desteği verdiklerini söyledi.

Dilara Kaplan, Take Off İstanbul 2025'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orbina şirketini Kasım 2022'de yayımlanan ChatGPT'nin ardından aralık ayında faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Teknopark İstanbul firması olduklarının altını çizen Kaplan, "2023-2024 yıllarında yapay zeka alanında öncelikle büyük dil modelleri üzerine çalışıp Türkiye'deki öncü kurumların Türkçe dil modelleri ile çalışabilmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

Şu anda 5 farklı ürünleri ile birlikte büyük bankalara ve büyük kamu firmalarına da destek vererek yapay zeka hikayelerini beraber yazdıklarına değinen Kaplan, "Kurumlara müşteri iletişimlerinde ve şirket büyümelerinde faydalanabilecekleri yapay zeka ajanları sağlıyoruz. Bununla birlikte iç ekiplerinde döküman otomasyonlarından çalışan deneyimine kadar aslında birçok alanda görev alıyoruz." dedi.

"Yapay zeka alanında büyük bir kamu projesi başlattık"

Kaplan, gelecek hedeflerinden de bahsederek, şöyle devam etti:

"Aslında geçtiğimiz günlerde güzel bir haber aldık. Yapay zeka alanında büyük bir kamu projesi başlattık. Türkiye içinde yapay zeka alanında ilk başlayanlardan olduk. Türkiye'ye bu anlamda ciddi katkılar sağlayarak, bu teknolojiyi globale taşımak en büyük hedeflerim arasında."