Oppo Find X7'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı

Oppo Find X7'nin AnTuTu puanı, Dimensity 9300 işlemci ile ilgi çekici bir puan elde etti. Oppo'nun yeni amiral gemisi cihazı hakkında birçok iddia bulunuyor.

Oppo, daha yenilerde tanıttığı katlanabilir modelinden sonra, yeni bir Find modeli ile daha karşımıza çıktı. Hakkında birçok iddia olan yeni Oppo Find X7'nin uydudan iletişimi destekleyeceği ortaya çıkmasından sonra şimdi de AnTuTu puanı ortaya çıktı. Dimensity 9300 işlemci ile gözüken Oppo Find X7, ilgi çekici bir puan elde etti.

Oppo Find X7 AnTuTu puanı

Oppo önümüzdeki hafta Reno11 serisini piyasaya sürüyor ancak yakında Find X7 amiral gemisi cihazlarının da piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bunlardan biri Dimensity 9300 ile AnTuTu'da göründü ve Mediatek imzasına sahip bir akıllı telefon için önceki rekorun çok üzerinde bir puan olan toplam 2,2 milyon puana ulaştı.

Test edilen cihazın model adı Oppo PHZ110 olarak karşımıza çıktı ve bunun normal versiyonu mu yoksa Pro mu olduğunu bilmiyoruz; tarihsel olarak Find X serisinin Mediatek yonga setine sahip her iki versiyonunu da gördük. 16 GB RAM + 1 TB depolama sürümünün olacağını ve telefonun kutudan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile birlikte çıkacağını biliyoruz.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 modelinin de 2,2 milyon puana ulaştığını gördüğümüzden, bu tür sonuçlar gelecekteki amiral gemileri için normal olacak diyebiliriz. Ancak yine de belirtmekte fayda var ki bu rakamlar ham performans içindir; yani günlük hayat deneyimi telefondan telefona ve üreticiden üreticiye farklılık gösterecektir.

BOE'nin daha önce haberini yaptığımız süper parlak ekranı ve yeni Q1 paneli, Sony LYT-900 kamera sensörünü bu amiral gemisi içinde barındıracak. İşlemci olarak ise Dimensity 9300 bulunacak.

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İddiaya göre OPPO Find X7 serisi Çin'de 2024 yılının ilk üç ayında duyurulacak. Referans olarak OPPO Find X6 serisi Mart 2023'ün sonunda piyasaya sürüldü. Yeni cihazın Pro versiyonunun da Çin'de satışa çıkacağı söyleniyor.

Oppo Find X6 özellikleri!

Ekran6.74 inç, OLED, 2772 x 1240 piksel, 120Hz yenileme hızı, HDR10+İşlemciMediaTek Dimensity 9200RAM12GB / 16GBDepolama256GB / 512GB UFS 3.1Arka kamera50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel periskop telefotoÖn kamera32 MegapikselBatarya ve şarj4800 mAh, 80W hızlı şarjYazılımAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Fiyat650 dolar

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