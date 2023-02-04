Oppo Find N2, zorlu testi geçti! İşte detaylar

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Oppo Find N2 ve N2 Flip modelleri, katlanabilir telefon pazarın iddialı bir giriş yaptı. Katlanabilir ekran mekanizması ile ilgili paylaşım yapan Pete Lau, Oppo Find N2 modelinin katlama testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.

Oppo Find N2, katlama testinden başarıyla geçti

Katlanabilir telefonlar, yaşanan menteşe sıkıntıları nedeniyle henüz beklentileri karşılayamıyor. Bu konuda yeni bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Oppo, Find N2 modelinde 400 bin katlanmaya dayanıklı mekanik tasarım geliştirdi.

Oppo Find N2, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alıyor. 4 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcide bir adet 3.0GHz ARM Cortex-X2, üç adet 2.5GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemci ayrıca Adreno 730 grafik arabirimini bünyesinde barındırıyor.

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LTPO AMOLED panel ile karşımıza çıkan cihaz, 7.1 inç ekran boyutuna sahip. Oppo Find N2 modelinde 120Hz ekran tazeleme ve HDR10+ gibi teknolojilerin de yer aldığını belirtmekte fayda var.

Şirket, yeni katlanabilir modeli için 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Engineered for 400,000 folds. pic.twitter.com/zISyRpgHN7 — Pete Lau (@PeteLau) February 4, 2023

Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 48 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 32 Megapiksel f/2.0 telefoto kamera bulunuyor. Ön kamerada ise 2 adet 32 Megapiksel f/2.4 kamera mevcut.

Oppo Find N2 özellikleri