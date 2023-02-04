Oppo Find N2, zorlu testi geçti! İşte detaylar
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Geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Oppo Find N2, katlama testinden başarıyla geçti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Oppo Find N2 ve N2 Flip modelleri, katlanabilir telefon pazarın iddialı bir giriş yaptı. Katlanabilir ekran mekanizması ile ilgili paylaşım yapan Pete Lau, Oppo Find N2 modelinin katlama testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.
Oppo Find N2, katlama testinden başarıyla geçti
Katlanabilir telefonlar, yaşanan menteşe sıkıntıları nedeniyle henüz beklentileri karşılayamıyor. Bu konuda yeni bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Oppo, Find N2 modelinde 400 bin katlanmaya dayanıklı mekanik tasarım geliştirdi.
Oppo Find N2, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alıyor. 4 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcide bir adet 3.0GHz ARM Cortex-X2, üç adet 2.5GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemci ayrıca Adreno 730 grafik arabirimini bünyesinde barındırıyor.
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LTPO AMOLED panel ile karşımıza çıkan cihaz, 7.1 inç ekran boyutuna sahip. Oppo Find N2 modelinde 120Hz ekran tazeleme ve HDR10+ gibi teknolojilerin de yer aldığını belirtmekte fayda var.
Şirket, yeni katlanabilir modeli için 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.
Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 48 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 32 Megapiksel f/2.0 telefoto kamera bulunuyor. Ön kamerada ise 2 adet 32 Megapiksel f/2.4 kamera mevcut.
Oppo Find N2 özellikleri
32 Megapiksel, f/2.0, 47mm (telefoto), 1/2.74¨, 0.8µm, 2x optik yakınlaştırma, PDAF 48 megapiksel, f/2.2, 14mm (ultra geniş), 1/2¨, 0.8µm, AFÖn kamera32 Megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨ Kapak kamerası: 32 Megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨İşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Color OS 13RAM ve depolama seçenekleri256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 16 GB RAMBataryaLi-Po 4.520 mAh batarya; 67W kablolu hızlı şarjRenk seçenekleriSiyah, Yeşil, Beyaz
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1EkranKatlanabilir LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit (tip), 1000 nit (HBM), 1350 nit (en yüksek; 1792 x 1920 piksel; 7,1 inçArka kamera50 Megapiksel, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.56¨, 1.0µm, çok yönlü PDAF, OIS
Qualcomm Oppo Teknoloji Haberler
32 Megapiksel, f/2.0, 47mm (telefoto), 1/2.74¨, 0.8µm, 2x optik yakınlaştırma, PDAF
48 megapiksel, f/2.2, 14mm (ultra geniş), 1/2¨, 0.8µm, AFÖn kamera32 Megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨
Kapak kamerası: 32 Megapiksel, f/2.4, 22mm (geniş), 1/3.14¨İşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Color OS 13RAM ve depolama seçenekleri256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 16 GB RAMBataryaLi-Po 4.520 mAh batarya; 67W kablolu hızlı şarjRenk seçenekleriSiyah, Yeşil, Beyaz