OPPO A2 Pro Tanıtım Tarihi ve Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için yoğun mesai harcayan OPPO cephesinde orta segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici bu kapsamda yakında OPPO A2 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Son olarak akıllı telefonun tanıtım tarihi ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

OPPO A2 Pro ne zaman tanıtılacak?

Digital Chat Station, yaklaşan OPPO A2 Pro'nun 15 Eylül'de vitrine çıkacağını duyurdu. Bunun yanı sıra akıllı telefonun teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre cihazda 6,7 inç Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan kavisli bir OLED panel yer alacak. Ayrıca ekranda 2160Hz PWM karartma mevcut olacak.

OPPO A2 Pro'nun pil kapasitesi henüz tam olarak bilinmese de 5000 mAh'ın üzerinde bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Benzer şekilde arka kamera kurulumunda da dairesel bir modül içerisinde üç kamera yer alacak. Ana kameranın yeni ve güçlü bir sensör olması bekleniyor. Diğer iki kameranın ise ultra geniş ve derinlik sensörü olması kuvvetle muhtemel.

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Akıllı telefona güç verecek işlemci hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Bunun dışında cihazın 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamayla satışa çıkacağı ifade ediliyor. Burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonların olup olmayacağı da şimdilik net değil.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan uygun fiyatlı Oppo A38 modelinin teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

ÖzellikDeğer Ekran6.56 inç HD+ IPS LCDEkran Özellikleri90 Hz tazeleme hızı, 720 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G85İşlemci Mimarisi12 nm, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G52 MC2RAM4 GB LPDDR4xDahili Depolama64 GB UFS 2.2MicroSD Kart DesteğiVarİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Selfie Kamera5 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana + 2 Megapiksel yardımcı (portre)Batarya Kapasitesi5.000 mAh (33W hızlı şarj destekli)

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