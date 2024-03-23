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OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in piyasaya sürülme zamanını açıklamadı

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OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya "inanılmaz yeni bir model" sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor.

Sam Altman GPT-5 için ne dedi?

OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor.

GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor.

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Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor.

Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.

ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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