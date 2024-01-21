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Instagram'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak

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Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram'a yeni özellik geliyor. Bundan böyle kullanıcılar birine takip isteği gönderirken, takip nedenini belirtmek zorunda olacak. Kullanıcılara istek göndermeden önce, "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek.

Instagram'da kullanıcılar, bundan böyle birine takip isteği yollarken nedenini belirtmek zorunda olacak.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Bugüne kadar Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen Alessandro Paluzzi yeni özelliğin de detaylarını anlattı.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

TAKİP İSTEĞİ GÖNDERENLERE NEDENİ SORULACAK

Paluzzi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bundan böyle hesabını gizli kullananlar, birine takip isteği gönderirken takip nedenini belirtecek. Yeni özellik sayesinde istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

DETAYLAR NETLEŞMEDİ

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Instagram'ın yeni özelliğine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Teknoloji

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