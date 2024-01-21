Instagram'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak

Instagram'da kullanıcılar, bundan böyle birine takip isteği yollarken nedenini belirtmek zorunda olacak.

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Bugüne kadar Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen Alessandro Paluzzi yeni özelliğin de detaylarını anlattı.

TAKİP İSTEĞİ GÖNDERENLERE NEDENİ SORULACAK

Paluzzi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bundan böyle hesabını gizli kullananlar, birine takip isteği gönderirken takip nedenini belirtecek. Yeni özellik sayesinde istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.

DETAYLAR NETLEŞMEDİ

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Instagram'ın yeni özelliğine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde: