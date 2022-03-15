OMÜ'lü gençler kendi yazılımlarıyla ürettikleri dronlarla TEKNOFEST'te yarışacak

SAMSUN (AA) - Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, kendi imkanlarıyla geliştirdikleri uçuş kartı ve yazılımla yaptıkları dronları, bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) uçuracak.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 10 öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi İdris Sancaktar'ın koordinesinde dron ve otonom araçlar üzerine çalışmalar yürütüyor.

Yarışmalara, "Hüma AR-GE İHA" adıyla katılan takım, yaptıkları çalışmalarla 2020 yılı TÜBİTAK Uluslararası insansız Hava Aracı Yarışması'nda "yerli yazılım" ödülüne layık görüldü.

Çeşitli yarışmalardan elde ettikleri para ödülleri ve kendi imkanlarıyla çalışmalarını yürüten takımın hedefi, donanımı ve yazılımı tamamen yerli araçlar üretebilmek.

Dört yılda 7 insansız hava aracı yaptılar

OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Hüma AR-GE İHA takımının kaptanı Deniz Can Aykurt, AA muhabirine, ekipçe yaklaşık 4 senedir insansız hava araçları ve otonom araçlar üzerine araştırma, geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bu sürede 7 insansız hava aracı ürettiklerini ifade eden Aykurt, "Bunların bir tanesi tamamen kendi yazılımlarımızla uçabilen insansız hava aracı. Bunun yanı sıra otonom kara ve tarım araçları, bilgisayar alanında da bu araçların haberleşmesini sağlayan altyapı ve donanımları geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sponsorları olmadan kendi imkanları ile önemli işler yapıyorlar

İnsansız hava araçlarını genelde yük taşıma ve AR-GE çalışması yapmak üzere tasarladıklarını dile getiren Aykurt, şöyle devam etti:

"Herhangi bir sponsorluk desteğimiz olmadı, yarışmalardan elde ettiğimiz ödülleri verimli ve doğru şekilde kullanarak bu atölyeyi hazırladık. Herkes elini taşın altına koydu ve bu atölyeyi ortaya çıkarabildik. İnsansız araçlar üzerine araştırma geliştirme oluşturabileceğimiz ve bunu hayatımızdaki farklı teknolojilerle entegre edebileceğimiz AR-GE şirketi kurma hayalimiz var. Bu uzun vadeli planımız. Kısa vadede ise yine TEKNOFEST kapsamında yarışmalarımıza hazırlanıyoruz. Buralardan aldığımız ödül ve dereceler bizi üniversitemizde farklı bir noktaya getirip öne çıkmamızı sağlıyor. Bu sayede insanlar bir şeyler yapabileceğimizi görüyor. Şu anki amacımız TEKNOFEST yarışmalarından dereceyle dönebilmek."

Yüzde yüz yerli uçuş kartı

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Hazal Kara da çalışmalara ilk başladıkları günden itibaren "yerlilik" konusuna odaklandıklarını vurguladı.

Yüzde yüz yerlilik çalışmaları üzerine kendi uçuş kontrol kartlarını ürettiklerini belirten Kara, "Sırada gövdenin yapımı da dahil olmak üzere motor tasarımı üretimi ve motor sürücü tasarımı üretimi var." diye konuştu.

Daha önce insansız hava araçlarında yerlilik konusunun çok fazla gündemde olmadığını, hazır uçuş kartlarının kullanıldığını anlatan Kara, şunları dile getirdi:

"Arkadaşlarımızla cesaret örneği gösterip bu işe daldık. İlk yarışmamızda çok fazla bir rakibimiz yoktu yerlilik kapsamında. Birkaç senedir geliştirmekte olan takımlar vardı. Geçen sene yerlilik konusunda rakiplerimiz artmaya başladı. Hiç hazır bir karta, hazır bir sisteme yönelmedik. Gittikçe de yıldan yıla geliştik ve kartımızı geliştirdik. Kartın tasarımı, üretimi, yazılımı yüzde yüz olarak bize ait. Bunun dışında motor sürücü, motor, pil ve gövdenin yapımı gibi hedeflerimiz var."

Yer istasyonunun yazılımı ve tasarımını da kendilerinin yaptığını aktaran Kara, "Uçuş öncesi ve sonrasında bütün verileri anlık olarak alabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Yerli bir kart üretme fikri daha önce duymadığımız bir şeydi. Arkadaş ortamında otururken aklımıza geldi ve fikre bağlandık. Çalışmalarımıza birbirimize destek olarak, birbirimizin eksiklerini tamamlayarak, araştırarak, öğrenerek devam ettik." ifadesini kullandı.

Kara, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz'de Samsun merkezli gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden dereceyle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.