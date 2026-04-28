Öğrenciler sorunlara yapay zekâ ile çözüm üretti, Anadolu Hackathon'un kazananları açıklandı

Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığında gerçek sorunlara yenilikçi çözümler geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Anadolu Hackathon projesinin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan ve 100'ü aşkın ekip arasında dereceye giren 9 ekip ödüllendirildi.

Gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmeye yönelik bir ürün yarışması olan Anadolu Hackathon Sivas'ta gerçekleşti. Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından, Anadolu Üniversiteler Birliği'nin desteğiyle düzenlenen Hackathon'a 60'tan fazla üniversiteden 100'ün üzerinde ekip katıldı. Katılımcılar, toplu taşımanın optimize edilmesi, teslimat rotalarının iyileştirilmesi ve hava durumu bilgilerinin kullanıcılara sunumunun geliştirilmesi olmak üzere üç farklı kategoride çevrim içi olarak yarıştı. Her kategoride kazanan ekipler, Türkiye'deki gerçek sorunlara yönelik geliştirdikleri çözümlerle öne çıktı. Anadolu Hackathon'un kapanış SBTÜ konferans salonunda düzenlenen kapanış törenine öğrencilerin yanı sıra akademisyenler katıldı. Programda SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul ile Yandex Türkiye Ürün Yöneticisi Rufat Mirza tarafından verilen seminerler yer aldı.

Törene katılan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International CEO'su Alexander Popovskiy, TOGÜ Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşma yaparak öğrencileri tebrik etti. Smart Logistics, Predictive Transit ve Weatherwise kategorilerinde finale kalan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Kategorilerinde birincilik elde eden ekiplere 70 bin TL para ödülü verildi.

"Amacımız sadece para kazanmak değil, Türkiye'yi teknolojik açıdan desteklemek"

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International CEO'su Alexander Popovskiy, "Türkiye'de bunun gibi girişimlerin desteklenmesi bizim için önem arz ediyor. Biz de Yandex Türkiye olarak bu konuda desteklerimizi sunuyoruz. Yandex Türkiye olarak hedefimiz tamamen yerel bir Türkiye firması olmak yönünde. Bizim amacımız burada sadece para kazanmak değil aynı zamanda Türkiye'yi teknoloji açısından desteklemek, genç yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak ve yapay zeka alanındaki altyapının kurulmasına destek sağlamak. Bizim burada bu teknolojileri kullanacak insanları eğitmemiz gerekiyor ve bu insanların da aynı zamanda teknolojiyi geliştirmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı biz Türk öğrencilerin yeteneklerine güvendiğimiz için buna dikkatle yaklaşıyoruz. Bu konuda oldukça bilinçliyiz. Yandex Türkiye olarak yapay zeka alanında ilk olarak master programını biz hayata geçirmiş olduk. Anadolu Hackathon olarak bu şekilde bir girişimimiz oldu. Bu girişimde Türkiye'nin bütün üniversitelerinden öğrencilere ulaşmak, onların yapay zeka alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Anadolu Hackathon programına 60'tan fazla üniversiteden 100'den fazla öğrenci katıldı. Bu da öğrenciler arasında yapay zeka alanında bilinirliğin artmasına sebep oldu. Türkiye'nin dijital platformlardaki firmalara karşı adil bir rekabet ortamı sağladığını biliyoruz. Yapay zekanın geliştirilmeye başlandığı bu günlerde adil rekabetin önemli olduğuna inanıyoruz. Yapay zeka aslında teknolojinin yoğun olduğu bir alan. Ülke genelinde rekabet ortamının oluşması açısından önem arz ediyor. Bu yüzden Türkiye'deki yerel yapay zeka geliştiricilerinin desteklenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Hem de bunların ileri vadede sunacakları katkıları destekliyoruz. Türkiye'nin adil rekabet için yaptıkları girişimleri gerçekten takdir ediyoruz" dedi.

"Bütün bölümlerde yapay zeka temelli derslerimiz mevcut"

Eğitim müfredatında yapay zeka teknolojisinde yer verdiklerini ifade eden SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Horoz, "Her bölümümüzdeki dersler özel sektörde önde gelen kişiler ile birlikte uygulanmıştır. Özellikle bilgisayar mühendisliğinde, hatta bütün bölümlerde yapay zeka temelli derslerimiz mevcuttur. Bu bağlamda, Anadolu Hackathon gibi etkinlikler öğrencilerin gerçek mühendislik projelerine çözüm bulma yetkinliklerini artırmaktadır. Üniversitemiz özel sektör ile birlikte çalışmayı çok önemsemektedir. Lisansüstü öğrencilerimizin tez konuları, ülkemizin savunma sanayisindeki araştırmacılarla beraber belirlenmiştir. Ayrıca Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek için de bu sanayi sektörleri üniversitemize destek vermektedir. Öğrencilerimizi özel sektörün öğrenci projelerine başvurmak için yönlendirmekteyiz. Buradaki en büyük teşvik mekanizmasını ödüllendirme ve takdir olarak görüyoruz. Dönem sonunda modül projelerinden seçilenler sergilenmektedir. Hackathon kapsamında her üç konuda birinci olan takımlara yetmiş bin TL para ödülü verilmektedir. Ayrıca kariyer ve girişimcilik dersi de her bölümün müfredatında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Türkiye Yüzyılı ve dijital dönüşüme dikkat çekti

Program sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefindeki en önemli başlıklarından birisi de Türkiye'nin dijital dönüşümündeki çalışmalar ve bu konulardaki ortaya konulacak programlardı. Bunları Sivas'ta yapmayı çok arzu ediyoruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz bu alanda öncü bir rol oynuyor. Burada 60 üniversitemizden 100'ün üzerinde takımın katıldığı birçok başlıktaki çalışmaların ödüllerini verdik. Gençlerimizin heyecanını görmek beni sevindirdi. Bu programları çok daha yaygınlaştırmamız, toplumun gündemine getirmemiz ve gençlerin ilgisini çekmemiz lazım. İnşallah bu program öncü olacaktır ve başka illerimizde de devamını sağlayarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir aşamayı da sağlamış olacağız. Yandex'in bu konuda önemli bir birikimi var. Dijital dönüşümde ve yapay zeka uygulamalarında Türkiye'ye çok ciddi yatırımları da var. Onlarla beraber üniversitemizin iş birliğinde bu programın yapılıyor olması çok kıymetli. İnşallah Yandex ile bu programların sayısını çoğaltmayı arzuluyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği de çok kıymetli. Geçmişten bugüne artık konvansiyonel manada dijital sistemleri üretim hatlarında kullanamayan sanayicilerimizin de rekabet anlamında sıkıntıya gireceklerini düşünüyorum. Bütün sanayicilerimizin üniversite işbirliğini daha fazla ileriye taşıyarak yapay zeka uygulamalarını çok daha önemsemeleri gerekiyor. Belki 3-5 yıl sonra konvansiyonel manada birçok meslek kaybolacak. Yapay zeka uygulamaları artık hayatımızın merkezine girecek. Ticaret ve Sanayi Odalarımızın üniversite iş birliği ile gençlerimize destek sağlayarak onların önlerini açarak kendilerine de imkan sağlamış olurlar. Bu tür programların da önü daha da açılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler etkinlik ile birlikte elde ettikleri kazanımları anlattı. - SİVAS

