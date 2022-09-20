NVIDIA, yaptırımlara karşı üretim hızını artırdı!

ABD Hükümeti, geçtiğimiz günlerde gerekli izinler olmadan yapay zekaya sahip ekran kartlarının Çin ve Rusya'ya ihracatına kısıtlamalar getirdiğini açıkladı. Bu karar sonrasında gözler yapay zeka teknolojisine sahip çeşitli grafik kartları üreten NVIDIA, AMD ve Intel'e çevrildi.

NVIDIA, yapay zeka destekli ekran kartı siparişlerini artırdı

ABD Hükümeti tarafından alınan bu karar, NVIDIA'nın yapay zeka teknolojisine sahip GPU'larının Rusya ve Çin'e ihracatı için lisans gereksinimleri hakkında bir bildirimi aldığını açıklaması ile geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı. Bu kısıtlamanın ise 2023 yılının Mart ayı ile birlikte yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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NVIDIA imzalı A100 ve H100 ekran kartlarının yanı sıra AMD Instinct MI100 ve MI200 modelleri yeni gelen yasaya göre Çin ve Rusya'ya ihraç edilemeyecek. Bunun yanı sıra yakında tanıtılması beklenen Intel "Ponte Vecchio" da yine etkilenen ürünler arasında olacak.

Yaptırımların yürürlüğe girmesine kadar yaklaşık 6 ayları olan şirketler harekete geçmiş durumda. NVIDIA, bu süre zarfında üretimi artırma konusunda önemli adımlar atıyor. Şirket, TSMC ile birlikte büyük miktarda A100 "Amper" ve H100 "Hopper" ekran kartı siparişi verdi. NVIDIA böylelikle Çinli firmalara bahsi geçen grafik kartlarını Mart ayından önce teslim etmeyi planlıyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından gelen yüksek orandaki yapay zeka destekli ekran kartları NVIDIA için aynı zamanda bir fırsat niteliğinde. Şirket, kripto paraların çöküşü ile birlikte ekran kartı pazarında büyük yara almıştı. NVIDIA, özellikle oyun için üretilen ekran kartların pazarlanması konusunda çeşitli zorluklar yaşıyor.

NVIDIA'dan yaptırımlar öncesinde üretim anlamında önemli hamleler gelirken, AMD ve Intel'in de benzer bir yol izleyerek siparişlerini artırması bekleniyor. Peki siz ABD'nin aldığı yaptırım kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.