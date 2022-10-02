NVIDIA RTX 4090 performansı test edildi! Sonuçlar şaşırtıcı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan RTX 4090, performans testine tabi tutuldu. Geekbench CUDA ile yapılan test sonuçları şaşırtıcı.

Geçtiğimiz haftalarda GeForce Beyond: Special Broadcast at GTC etkinliğinde tanıtılan NVIDIA RTX 4090, önceki modellere kıyasla 4 kata kadar daha fazla performans sunan ekran kartı, Geekbench CUDA testine tabi tutuldu. İşte ayrıntılar…

NVIDIA RTX 4090 GPU performans testi sonuçları ortaya çıktı!

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan ekran kartı, birçok sızıntıyla ekran kartı dünyasının gündeminde. Geçtiğimiz günlerde fiyatı belli olan RTX 4090, yapılan Geekbench CUDA testine sokuldu. Sonuçlar oldukça dikkat çekti.

[GB5 GPU] Unknown GPU CPU: AMD Ryzen 9 7950X (16C 32T) Min/Max/Avg: 5549/5690/5685 MHz Codename: Raphael CPUID: A60F12 (AuthenticAMD) GPU: GeForce RTX 4090 API: CUDA Score: 417713, +168.6% vs RTX 3070 VRAM: 23.99 GBhttps://t.co/BFyQ6acdRY — Benchleaks (@BenchLeaks) October 1, 2022

BenchLeaks adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan RTX 4090 GPU performans sonuçları, tartışmalara neden oldu. Aynı zamanda sonuçlar Geekbench sitesinde de yayınlandı. AMD Ryzen 9 7950X ile yapılan test sonucunda RTX 4090 GPU 417.713 ve 424.332 puanlarını aldı.

NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı!

Yapılan performans testine göre RTX 4090, önceki modeli 3090'a kıyasla yaklaşık %80, RTX 3090 Ti'a karşıysa %60 daha fazla performans gösteriyor. Yapılan testte kullanılan donanımlara bakacak olursak, AMD Ryzen 9 7950X işlemciyle beraber 32 GB DDR5-6000 RAM kullanıldığını belirtmekte fayda var.

RTX 4090 performans sonuçları kimi kesimler tarafından üzücü karşılandı. NVIDIA, Lovelace mimarili ekran kartlarının Ampere'ye kıyasla daha performanslı olduğunu belirtiyor.

RTX 4090 özellikleri

RTX 4090 performans testinin yanı sıra, serinin amiral gemisi 76 milyar transistör ve TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreci ile kullanıcı karşısına çıktı. 3. nesil RT ve 4. nesil Tensör çekirdeklerinin yanı sıra NVIDIA'nın yeni DLSS 3 teknolojisi de, Ada Lovelace mimarisine sahip ekran kartları ile birlikte duyuruldu.

RTX 4090, 16384 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapan AD102-300 GPU yongasını temel alıyor ve çalışma frekansı 2520 MHz'ye kadar çıkabiliyor. 82.6 TFLOPS ile RTX 3090'a kıyasla 2,3 kat daha fazla işlem gücüne sahip olan ekran kartı, 24 GB GDDR6X bellek ile geliyor.

Bellek tarafında 1 TB/s bant genişliği sunulurken, 450W TDP değeri yeni ekran kartının RTX 3090 Ti modeline kıyasla daha fazla güç tükettiği anlamına geliyor.

Pekala, sizler RTX 4090 performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!