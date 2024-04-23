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Nothing Phone (3) Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

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Son yıllarda akıllı telefon pazarında çok konuşulan markalardan Nothing, en son Mart 2024'te Phone (2a) modelini piyasaya sürdü. Bunun akabinde gözler, Phone (3) modeline çevrildi. Son olarak merakla beklenen akıllı telefonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Nothing Phone (3) tanıtım tarihi ortaya çıktı. Android Headlines tarafından paylaşılan bilgilere göre Nothing Phone (3), 2024'ün ikinci çeyreğinde, muhtemelen temmuz ayında tanıtılacak.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında çok konuşulan markalardan Nothing, en son Mart 2024'te Phone (2a) modelini piyasaya sürdü. Bunun akabinde gözler, Phone (3) modeline çevrildi. Son olarak merakla beklenen akıllı telefonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Nothing Phone (3) tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Nothing Phone (3) için geri sayım başladı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni detaylar ile birlikte A015 model numarasına sahip, kod adı "Tetris" olan bir akıllı telefon ortaya çıkmıştı. Bu telefonunsa Nothing Phone (3) olduğu tahmin edilmişti. Kısa süre önce gelen bilgilere göre bu model için geri sayım başladı.

Android Headlines tarafından paylaşılan bilgilere göre Nothing Phone (3), 2024'ün ikinci çeyreğinde, muhtemelen temmuz ayında tanıtılacak. Geçen sene çıkan Phone (2) modelinin de temmuz ayında duyurulduğunu belirtelim.

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Ortaya çıkan tanıtım tarihi ile dikkat çeken Nothing Phone (3) modelinin Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın selefine kıyasla daha uzun kullanım süresi ve hızlı şarj sunacağı bildiriliyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone (2), Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. 6.7 inç boyutunda 120 Hz destekli AMOLED ekrana yer veren model, 32 Megapiksel özçekim kamerasına sahip. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. Öte yandan cihazın 4.700 mAh'lik bataryadan güç çektiğini de belirtelim. Nothing Phone (2) özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar:

Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (3) modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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