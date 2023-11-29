Nothing, bütçe dostu pazarına giriş yapıyor

Nothing, şeffaf tasarımlı ürünleriyle tanınan bir teknoloji şirketi, bütçe dostu bir akıllı telefon olan Nothing Phone 2a'nın özelliklerini ortaya koydu. Phone 2a, daha uygun fiyatlı bir versiyon olacak ve daha büyük bir AMOLED ekrana sahip olacak.

Şeffaf tasarımlı ürünleriyle teknoloji dünyasında özel bir yer edinmeyi başaran Nothing, sonunda bütçe dostu pazarını hedefliyor gibi görünüyor. Çin'den gelen yeni bilgiler, AMOLED ekrana sahip Nothing Phone 2a modelinin ilk özelliklerini ortaya koydu.

Nothing Phone 2a özellikleri ortaya çıktı

Nothing, akıllı telefon serisini genişletmek istiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Phone 2'yi tanıtan şirket, bu modelin daha uygun fiyatlı bir sürümünü geliştiriyor olabilir. Son söylentiler Nothing'in Phone 2a adlı bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Tasarım açısından Phone 2'ye benzeyecek yeni model, teknik özellikler açısından bazı önemli farklılıklara sahip olacak. Phone 2a'nın daha büyük 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Daha da önemlisi ise arka taraftaki LED aydınlatmanın özellikleri azaltılmış olacak.

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Phone 2a'nın model numarası, Phone 2'den farklı olarak, "AIN142" olarak listelendi. Bu da maliyet açısından tasarruf etmek isteyen şirketin "Glyph Interface" LED aydınlatmasını kullanmayacağı anlamına geliyor.

Nothing henüz yeni bir model üzerinde çalışıp çalışmadığını doğrulamadı. Ancak şirketin bir süre önce CMF markasıyla bütçe dostu pazara yönelik akıllı saat, kulaklık gibi modeller sunduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Önümüzdeki yıla kadar yeni bir lansman pek olası görünmüyor. Nothing'in ilk lansmanı yılın ilk aylarında Ear (3) modeliyle olacak. Ancak sürpriz şekilde Phone 2a da tanıtılabilir.

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