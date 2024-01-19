Netflix'te İzleyebileceğiniz En İyi Komedi Dizileri

Zaman zaman bazı sebeplerden ötürü kötü hissedebilirsiniz. Bu tür durumlarda, ruh halinizi iyileştirmek için komedi dizileri izlemek iyi bir öneri olabilir. Bunun için Netflix gibi platformlarda gülümseten ve güldüren sahnelerle dolu komedi dizileri bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi komedi dizilerini sizinle paylaştık.

Netflix en iyi komedi dizileri

Friends

1994 ile 2004 yılları arasında yayınlanan Friends, en iyi durum komedi dizileri arasında yer alıyor. Söz konusu yapım, Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey ve Phoebe adında altı arkadaşın günlük yaşantılarını anlatıyor.

Bu arkadaşların kariyerleri, yaşadıkları günlük olaylar, aileleri ve aralarındaki ilişkiler, dizinin ana temasını oluşturuyor. Bu da komik sahnelerle dolu bir yapım ortaya oluşturuyor.

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After Life

İngiliz komedyen Ricky Gervais'in yarattığı ve başrolünde oynadığı After Life, Tony adlı bir adamın eşini kaybettikten sonra ciddi şekilde değişen hayatını anlatıyor. Hayat arkadaşını kaybettikten sonra dünyaya karşı umursamaz bir tutum benimseyen Tony, dürüstlüğünü de kaybeder.

Trajik ve komik öğeleri bir araya getirerek yaşamın anlam ve önemini seyirciye sorgulatan After Life, güldürü ve dramın iç içe geçtiği bir yapım. Bu bağlamda her insanın mutlaka izlemesi gereken dizilerden birisi olarak görülüyor.

Erşan Kuneri

Erşan Kuneri, Netflix kütüphanesindeki en iyi yerli komedi dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yapım, erotik sinema yapımcısı Erşan Kuneri'nin 1980'li yılların başında hapishaneden çıkmasının ardından farklı türlerde film çekme serüvenini anlatıyor.

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Merve Dizdar ve Sait Seçkin gibi ünlü isimleri oyun kadrosunda barındırıyor.

Cunk on Earth

Netflix üzerinden izleyebileceğiniz bir diğer komedi dizisi ise Black Mirror yaratıcısı Charlie Brooker'ın imzasının olduğu Cunk on Earth. Bu yapım, İngiliz komedyen Philomena Cunk'ın dünyada gerçekleşen olaylar için absürt ve komik yorumlarını içeren bir dizi.

Bilgisiz bir karakter olan Philomena Cunk, safça soruları, yanlış anlamaları ve tuhaf yorumları ile seyirciyi güldürmeyi başarıyor. Cunk on Earth, özellikle tarihi araştırmayı sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir dizi.

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Beef

Koreli yönetmen Lee Sung Jin tarafından yaratılan Beef, en iyi komedi-drama dizilerinden birisi. Söz konusu yapım, mali sorunlar yaşayan başarısız bir müteahhit olan Danny Choe ve başarılı bir girişimci olmasıyla adından söz ettiren Amy Lau'nun, trafikte yaşadıkları bir tartışma sonrasında hayatlarının altüst olmasını anlatıyor.

2023 yapımı olan Beef, The Walking Dead dizisi ile tanınan ünlü aktör Steven Youn'u da oyuncu kadrosunda bulunduruyor.

Kardeş Payı

Aynı isimdeki tiyatrodan uyarlanan Kardeş Payı, Metin ve Ali adlı iki tesisatçı kardeşin hikayesini anlatır. Bu kardeşler, dünyayı kurtarabilecek bir motor icat etmek için borla çalışan bir makine geliştirmeye çalışır. Her bölümde, ikilinin bu süreçte başlarına gelen komik olaylara yer verilir.

Trailer Park Boys

Trailer Park Boys, Kanada'nın Nova Scotia bölgesindeki karavan parkında yaşayan ve sürekli üçkağıtlar çeviren Ricky, Julian ve Bubbles'ın yaşadığı talihsizlikleri anlatıyor. Birkaç sezondan oluşan yapım, her bölümünde izleyenleri kahkahalar içerisinde bırakıyor. Bu bağlamda Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en komik dizilerden birisi.

Rick and Morty

Netflix'teki en iyi komedi dizileri listemizin son sırasında ise mutlaka izlenmesi gerekenler arasında gösterilen Rick and Morty yer alıyor. Dizi, alkolik bilim adamı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını konu alıyor.

Komik ve absürt sahnelerin bol olduğu, izleyenleri düşünmeye iten Rick and Morty'de yetişkin içerikleri olduğunu belirtelim.

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Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi komedi dizileri içeriğimiz bu kadardı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından siz de komik bir dizi önerebilirsiniz.