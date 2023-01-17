Netflix, iOS tasarımını değiştirdi! İşte yeni arayüz

Geçtiğimiz yıl mali sorunlar ile gündeme gelen Netflix, kullanıcı deneyimini artırmak için iOS uygulamasında tasarım değişikliği yaptı.

Geçtiğimiz yılı ortalama 120 milyar dolar zarar ile kapatan Netflix, yenilenme sürecine girdi. iPhone sahipleri için güncelleme yayınlayan şirket, Netflix iOS tasarımını yeniledi.

Netflix, iOS uygulamasının tasarımı değişti

Uygulamanın yeni arayüzünde bir filme veya şova dokunduğunuzda, sanat kapağı genişleyerek onunla ilgili tüm detayları gösterecek şekilde tasarlandı. Çok Yakında sekmesini de yeniden tasarlayan şirket, adını "Yenilikler" ile değiştirdi.

Kullanıcılar, Netflix uygulamasını ilk açtığında, platformda bulunan bir filmi veya diziyi tanıtan büyük bir kart ile karşılaşıyor. Şirket, iPhone'un ivmeölçer sensörünü kullanarak anasayfadaki karta hareket özelliği kazandırdı.

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Netflix uygulamasının en büyük sorunlarından biri olan filtreleme özelliği, yeni tasarım ile birlikte daha kolay hale getirildi. Artık uygulamanın herhangi bir bölümünde gezerken arama ve filtreleme özelliğine daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Netflix uygulamasının yeni arayüzü üzerinde çalışan eski Netflix UI tasarımcısı Janum Trivedi, projenin 2022'de geliştirilmeye başlandığını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Trivedi, "Yeni reklam tasarımı ve düzeni, siz cihazınızı hareket ettirdikçe hafif bir aydınlatma efekti ile tepki veriyor. Etkileşimli yeni kart geçişi, kullanım deneyimini artırmayı hedefliyor." ifadelerine yer verdi.

This last year, I've been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished. Today, all that work shipped! Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ?? Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd — Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023

Netflix, iOS uygulamasında profil animasyonlarını da değiştirdi. Profil değiştirme animasyonlarında daha yumuşak geçişler kullanıldı.

Netflix'in reklamlı abonelik planının Apple TV'de henüz aktif edilmediğini belirtmekte fayda var. Şirket, yeni üyelik planının Apple TV kullanıcılarına ne zaman sunulacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.