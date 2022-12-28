Netflix'in yeni dizisi, tüm zamanların en düşük puanını aldı!

En popüler dijital içerik platformu Netflix, sunduğu yeni yapımlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki platforma geçtiğimiz günlerde eklenen The Witcher : Blood Origin'in eleştirmen ve seyircilerden aldığı puan belli oldu.

The Witcher : Blood Origin, eleştirmenlerden düşük puan aldı!

The Witcher hikayesini genişletmek isteyen Netflix, dizinin yeni sezonunda Henry Cavill'in ayrılması ve yerine Liam Hemsworth'ü getirmesiyle eleştiri odağı oldu. Şirket, sonrasında ise serinin yeni dizisi Blood Origin için adımlar attı ve ilk bölümü, geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Popüler dizi ve film eleştirme platformu Rotten Tomatoes'ta yer alan The Witcher : Blood Origin, eleştirmen ve izleyiciler tarafından puanlandı. Herkese açık şekilde görülebilen puanlamaya göre söz konusu dizi, 24 eleştirmenden yalnızca 9'u tarafından beğenildi.

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Ayrıca binlerce seyirci tarafından yapılan incelemeye de bakacak olursak, izleyicilerin yalnızca yüzde 8'i diziyi beğendi. Seyirciler, The Witcher : Blood Origin için Andrzej Sapkowski evrenini yansıtmadığı ve senaryo ile oyuncuların oldukça zayıf kaldığından şikayetçi oldu. Öyle ki dizi ilerledikçe birçok tutarsızlığın oluştuğu, hatta izlemenin zaman kaybı olduğu dahi söyleniyor.

Bununla beraber incelemelere göre dizi, Netflix'in yapımını üstlendiği en düşük puan alan dizi oldu. Rotten Tomatoes sitesi bir yana, diziye IMDb'de verilen puanın ise 10 üzerinden 4 olduğunu görüyoruz.

Bununla beraber incelemelere göre The Witcher : Blood Origin, Netflix'in yapımcılığını üstlendiği en düşük puan alan dizi oldu. Rotten Tomatoes sitesi bir yana, diziye IMDb'de verilen puanın ise 10 üzerinden 4 olduğunu görüyoruz.

Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Blood Origin, The Witcher'dan 1200 yıl öncesini ele alıyor. Hikayede geçen canavarların, insanların ve elflerin yaşadığı dünyaların birleşmesiyle ortaya çıkan ilk Witcher'lar ve büyük çöküşten önceki uygarlık anlatılıyor.

Sarah O'Gorman ve Vicky Jewishon'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Michelle "Scian" Yeoh, Mirren "Merwyn" Mack, Shopia "Eile" Brown, Jacob "Eredin" Collins-Levy, Francesca "Meldof" Mills, Joey "Jaskier" Batey, Lenny Henry "Chief David Balor" Henry ve Huw "Callan" Novelli isimleri de yer alıyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!