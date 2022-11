Netflix'in Aralık içerik takvimi belli oldu!

Popüler dijital içerik platformu Netflix, yeni film ve dizilerle içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Abonelerini platformda daha fazla tutmak isteyen şirket, Aralık ayında da dikkat çeken yapımlara yer verdi. İşte Netflix Aralık takvimi.

Rick and Morty 6. sezonu Aralık'ta Netflix'te

Netflix, aralık ayında birçok heyecanlandıran yapımı seyirciyle buluşturmayı hazırlanıyor. Öyle ki bunlardan birisi Rick and Morty'nin sessiz sedasız ertelenen 6. sezonu. Yeni içeriklerin yanı sıra, platforma veda eden yapımlar da boy gösterdi.

İşte Netflix'in Aralık ayı içerik takvimi:

İçerikYayınlanacağı TarihTürRick and Morty (6. sezon)1 AralıkDiziEsrarengiz Canavar1 AralıkFilmParasyte -the maxim-1 AralıkDizi (anime)Koku: Bir Katilin Hikayesi1 AralıkFilmNoel Meleği1 AralıkFilmBaba 3: Michael Corleone'nin Ölümü1 AralıkFilmDead End1 AralıkDiziİyi Kalpli Bir Noel1 AralıkFilmBarbie & The Diamond Castle1 AralıkFilmAşk Saati1 AralıkFilmBarbie: A Fairy Secret1 AralıkFilmAşk ve Yazgı1 AralıkFilmLEGO Friends: Noel Filmi1 AralıkFilmDaisyn'nin Noel Dileği1 AralıkFilmQala1 AralıkFilmMaskeli Dolandırıcı1 AralıkFilmBarbie Fairytopia: Magic of the Rainbow1 AralıkFilmBeethoven'ın Hazine Macerası1 AralıkFilmGizemli Vakalar1 AralıkFilmSıcak Kafa2 AralıkDiziAteşböceği Yolu (2. sezon 1. kısım)2 AralıkDiziYarının Savaşçıları2 AralıkFilmGarez3 AralıkFilmPatron Bebek: Noel Sürprizi6 AralıkFilmGuillermo Del Toro Sunar: Pinokyo9 AralıkFilmLa Casa de Papel: Kore (2. kısım)9 AralıkDiziSonic Prime15 AralıkDiziBardo – Bir Avuç Doğrunun Yalan Yanlış Güncesi16 AralıkFilmÖzel Ders16 AralıkFilmFar From Home16 AralıkDiziEmily in Paris (3. sezon)21 AralıkDiziAlice in Borderland22 AralıkDiziThe Witcher: Blood Origin25 AralıkDiziMatilda Müzikali25 AralıkFilmTreason26 AralıkFilmRise of Empires: Ottoman (2. sezon)29 AralıkDiziBeyaz Gürültü30 AralıkFilm

Aralık ayında Netflix'e gelecek içerikler bu şekilde. Netflix'e veda eden yapımlar ise şu şekilde sıralandı:

İçerikKaldırılacağı TarihTürMerlin14 AralıkDiziChicago Med14 AralıkDizi

Peki sizler Netflix'e aralık ayında gelecek film ve diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!