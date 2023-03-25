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Netflix'e para ödemek istemeyenler buraya!

Teknoloji Haberleri

Netflix'e para ödemek istemeyenler buraya!

Dijital içerik platformlarına para ödemek istemeyen kişiler için ücretsiz Netflix alternatifi olabilecek siteleri paylaşıyoruz.

Dijital akış platformlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Dünya genelinde ise yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Tabii bazıları ücretsiz olduğu gibi oldukça yüksek meblağ talep edenler de bulunuyor. Bu yazımızda ise ücretsiz Netflix alternatifi olabilecek siteleri ve platformları paylaşıyoruz.

Ücretsiz Netflix alternatifi: En iyi 20 platform!

Ülkemizde ve dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Bunun nedeni ise internetin hayatımızda yeni bir kapı aralamış olması. Yalnızca film ve dizi değil, futbol ve basketbol maçları dahil birçok şey dijital platformlara taşınmış durumda.

Dijital akış platformu dediğimizde ise akla ilk olarak dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix geliyor. Fakat bu şirket rakipsiz değil. Öyle ki piyasaya yeni çıkanların yanı sıra 150 milyon aboneye ulaşan Amazon Prime Video ve 1.5 yılda rekor büyüme ile abone sayısını 90 milyondan 130 milyona çıkaran Disney+ gibi birkaç dişli rakibi var.

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Fakat herkes dijital akış platformlarına para vermek istemiyor. ya da zaten 2-3 farklı aboneliği olduğu için yenisine ayıracak bütçesi olmayabiliyor. Bu nedenle ücretsiz alternatifleri olduğunu bilmek sevindirici olacaktır.

Sizin için Netflix ve Disney+ gibi çok izlenen platformlara alternatif olabilecek, fakat daha da önemlisi yasal olan bazı siteleri ve platformları bir araya getirdik. Her ne kadar yapıları itibariyle birebir karşılığı olmasa da bol sayıda içerik olduğunu söyleyebiliriz.

İşte Netflix alternatifi ücretsiz siteler ve platformlar:

    Crackle

    TubiTV

    Popcornflix

    Vudu

    Pluto TV

    Peacock

    Kanopy

    Hoopla

    IMDb TV

    Internet Archive

    The Roku Channel

    Yidio

    SnagFilms

    Puhu TV

    FOXPlay

    Vimeo

    Xumo

    FilmRise

    Spread The Word

    Documentary Storm

      Bonus: YouTube'da Yeşil Çam başta olmak üzere binlerce yerli ve yabancı film bulunuyor.

      Not: Yukarıdaki platformların bazılarına erişebilmek için cihazınızdan bölge değişmeniz gerekebilir. Ayrıca bazıları da ücretsiz yapımların izlenebilmesi için uygulamasının indirilmesini istiyor.

      Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

      Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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