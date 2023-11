Netflix, Baba filmlerini de kaldırıyor

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, içerik kütüphanesini sayı olarak genişletirken bir yandan bazı yapımlara da veda ediyor. Son dönemlerde eleştiriler toplayan Netflix, aralarında Baba filmlerinin de olduğu birkaç popüler yapımı daha kaldıracak. İşte platformlardan kaldırılacak olan o filmler…

Netflix kütüphanesinden kaldırılacak filmler

Netflix, son zamanlarda kütüphanesinden bazı sevilen dizileri ve filmleri çıkardı. Bu karar, sinema severler arasında eleştirilere neden oldu ve platform abone kaybına uğradı. Tabii yeni kazanılan abone sayısı, kaybedilenden daha fazla oluyor.

Netflix, sinema dünyasında oldukça sevilen 4 filmi daha kaldırma kararı aldı. Bu önemli yapımlar ise Baba, Baba 2, Kara Şövalye ve Batman Başlıyor. Söz konusu bu filmlerin son izleme tarihine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

FilmSon Tarih Baba (The Godfather)30 KasımBaba 2 (The Godfather 2)30 KasımKara Şövalye (The Dark Knight)4 AralıkBatman Başlıyor (Batman Begins)4 Aralık

Yeni yapımlar yolda!

Netflix, Baba gibi bazı popüler içeriklere veda etse de, izlenme potansiyeli yüksek yeni dizi ve filmleriyle beğeni kazanmaya devam ediyor. Öyle ki uzun bir süredir merakla beklenen Squid Game: The Challenge, 22 Kasım'da seyirciye sunulacak.

Akabinde The Crown dizisinin 6. sezonunun 1. kısmı 16 Kasım tarihinde erişime açılacak. Bu sezon, sevilen yapımın finali olacak. Yakın zamanda yayınlanacak diğer bazı yapımlarsa şu şekilde;

İçerikDizi / FilmTarih Hayatımın En İyi Noel TatiliFilm16 KasımThe Crown (6. sezon [final] – 1. kısım)Dizi16 KasımYeni ZenginlerFilm17 KasımBeliever 2Film17 KasımCoComelon Sokağı (1. sezon)Dizi17 KasımRustinFilm17 KasımScott Pilgrim Takes Off (1. sezon)Dizi17 KasımBabalarFilm17 KasımLeoFilm21 KasımSquid Game: The Challenge (1. sezon)Dizi22 KasımMy Daemon (1. sezon)Dizi23 KasımNeredeyse Sıradan Bir AileMini Dizi24 KasımLove Like a K-Drama (1. sezon)Dizi28 KasımOnmyoji (1. sezon)Dizi28 KasımObliterated (1. sezon)Dizi30 KasımŞimdi İşler KarıştıFilm30 KasımKim Demişiz Kötü Diye? – Çok Kötü Bir NoelFilm30 KasımVirgin River (5. sezon – Part 2)Dizi30 Kasım

