Netflix Ağustos 2023 Takvimi: One Piece, Kötü Adamın 10 Günü ve Dahası!

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix'in içerik kütüphanesi, sürekli genişlemeye devam ediyor. Her geçen gün sevilen dizi ve filmleri seyirciye sunan platform, bu sayede abone sayısını da sürekli artırıyor. Peki Netflix kütüphanesine önümüzdeki ay yeni eklenecek içerikler neler? İşte Netflix Ağustos 2023 takvimi…

Netflix Ağustos 2023 takvimi: One Piece dizisi, Kötü Adamın 10 Günü ve dahası!

Netflix Ağustos 2023 takvimine göz attığımızda, anime severlerin merakla beklediği One Piece dizisinin yakın zamanda seyirciye sunulacağını görüyoruz. Normalde geçtiğimiz ay yayımlanacağı söylenen yapım, 31 Ağustos tarihinde nihayet seyirciyle buluşacak.

Öte yandan Türk imzası taşıyan Kötü Adamın 10 Günü filmi de önümüzdeki ay Netflix'te yerini alacak. Ulaç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Nejat İşler, Hazal Subaşı ve İlayda Alişan gibi ünlü oyunlar da rol alacak.

Netflix Türkiye'de Ağustos 2023'te yayımlanacak içerikler şu şekilde sıralandı;

İçerik AdıDizi/FilmTarih İlişki Durumu Karmaşık (2009)Film1 AğustosTerminator: Genisys (2015)Film1 AğustosPerde Arkası: "Sorunlu Çocuk" Jake PaulFilm1 Ağustosİntikam Soygunu (1. sezon)Dizi2 AğustosMark Cavendish: Asla YetmezFilm2 AğustosYemeğimizi Zehir Eden Kirli GerçeklerFilm2 AğustosRuh KapanıFilm2 AğustosHeartstopper (2. sezon)Dizi3 AğustosMaria Biondo'nun Son Saatleri (Limited Series)Dizi3 AğustosGüneşin Karanlığında (2. sezon; 2. part)Dizi3 AğustosThe Big Nailed It Baking Challenge (1. sezon)Dizi4 AğustosHaydut Veerappan (Limited Series)Dizi4 AğustosGabby'nin Hayal Evi (8. sezon)Dizi7 AğustosThe Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2Film8 AğustosPerde Arkası: Johnny ManzielFilm8 AğustosZombi Evreni (1. sezon)Dizi8 AğustosMarry My Dead Body (2023)Film10 AğustosRobot Takımı (1. sezon)Dizi10 AğustosPainkiller (Limited Series)Dizi10 AğustosAşk Sendromu (1. sezon)Dizi11 AğustosHeart of StoneFilm11 AğustosTyson Furry ile Ev Halleri (1. sezon)Dizi16 AğustosJohnny Depp – Amber Heard Davası (Limited Series)Dizi16 AğustosBabam Bir Ödül Avcısı (2. sezon)Dizi17 AğustosKötü Adamın 10 Günü (2023)Film18 AğustosMask Girl (1. sezon)Dizi18 AğustosMaymun KralFilm18 AğustosThe Lighthouse (1. sezon)Dizi22 AğustosPerde Arkası: Bataklığın Kralları (Limited Series) Dizi22 AğustosBaki Hanma (2. sezon; 2.part)Anime24 AğustosRagnarok (3. sezon)Dizi24 AğustosBat Mitzvah'ıma Kesinlikle Davetli DeğilsinFilm25 AğustosOne Piece (1. sezon)Dizi31 Ağustos

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix'te yayımlanmasını beklediğiniz dizi ve filmler neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.