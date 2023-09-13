NBA 2K24, Steam'de en kötü ikinci oyun seçildi

NBA 2K24, Steam'de çıkış yapmasının ardından kısa sürede en kötü ikinci oyun seçildi. Oyunun fiyatı ve grafikleri eleştirilerin odağı oldu.

Oyun dünyasının en iyi yapımlarını az çok hepimiz tahmin ediyoruz. Peki ya en kötü oyunları hangisiydi diye düşünmenizi istesek? Geçtiğimiz günlerde Steam'de çıkış yapan NBA 2K24, kısa sürede platformun en kötü ikinci oyunu seçildi. Birçok kişi oyunun fiyatından ve konsollara göre grafiklerin kötü olmasından şikayet etti.

NBA 2K24, Steam puanlamasının en kötü ikinci oyunu oldu

8 Eylül tarihinde çıkış yapan NBA 2K24, özellikle Steam oyuncularından gelen büyük tepkilerle eleştirilmeye başlandı. Platformdaki kullanıcı puanlamasına göre, şu anda tüm zamanların en kötü ikinci oyunu olarak listeleniyor.

Piyasaya sürüldükten sadece beş gün sonra NBA 2K24, 3 binden fazla kullanıcı incelemesinden yalnızca yüzde 11'lik onay oranına ulaştı. Bu da 10 üzerinden 1,07 puan aldığı anlamına geliyor. Tüm zamanların en kötü oyunu ise 10 üzerinden 0,99 puan alan Overwatch 2.

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Oyuncular, NBA 2K24'ün Windows versiyonundaki çeşitli sorunlar nedeniyle yerden yere vuruyor. Pek çok kişi bir önceki yapıma çok benzediğini ve kayda değer bir geliştirme olmadığını düşünüyor. Ayrıca 1150 TL'lik fiyatını hak etmediği de düşünülüyor. Black Mamba Edition ise 1900 TL'den satılıyor.

Öte yandan 2K Games'in hileyle ilgili sorunları çözmediği bildirildi. Oyunun çıkış yapmasından sonra sadece bir hafta içerisinde birçok kullanıcının 99 puana ulaştığı aktarıldı. Ayrıca çapraz platform desteklememesi de tartışma yarattı.

NBA 2K24 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit or Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-6200 @ 3.80 GHz or better

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GT 450 1GB/ ATI Radeon HD 7770 1 GB or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

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