NASA, yapay zeka ile iklim değişikliği mücadelesini güçlendiriyor

Nasa, iklim değişikliği ile mücadelede yapay zekanın gücünden yararlanmak için kapsamlı bir girişim başlattı. Dünyanın dijital ikizini oluşturarak, yapay zeka tabanlı modellerle aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin diğer etkilerini öngörecek.

Nasa yapay zeka ile iklim değişikliği mücadelesini güçlendirecek

Bu girişim, NASA'nın IBM Research ile işbirliği içinde geliştirdiği bir yapay zeka modeli ile gerçekleşiyor. Model, NASA'nın Harmonized Landsat ve Sentinel-2 projeleriyle toplanan verileri temel alıyor ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Bu yapay zeka modeli, NASA'nın Landsat 8 ve 9 uydularının yanı sıra Avrupa Birliği'nin Copernicus Sentinel-2A ve Sentinel-2B uydularından gelen Dünya yüzeyi verilerini içeriyor. Bu geniş veri tabanı, bilim insanlarının çevresel değişkenleri analiz etmelerine ve gelecekteki iklim ve hava olaylarını öngörmelerine olanak sağlayacak.

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NASA'da Veri Bilimi Ofisi başkanı Manil Maskey, bu modelin "İsviçre çakısı" gibi çok yönlü olduğunu ve çeşitli araştırma projelerinde kullanılabileceğini belirtiyor. NASA, bu yapay zeka modelini ücretsiz ve halka açık hale getirerek, bilim insanlarının dünya çapında bu modele erişmelerini ve kendi araştırmalarında kullanmalarını sağlıyor.

Bu strateji, farklı disiplinlerden gelen uzmanların işbirliği yaparak iklim değişikliğine karşı daha etkili çözümler geliştirmesine olanak tanıyor. İkiz Dünya modeli, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda ve birçok araştırmacı, bu modelin sağladığı verilerle iklim değişikliği konusunda daha derinlemesine analiz yapma fırsatı buluyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi, iklim ve çevre değişikliklerini daha iyi anlamak için bir dizi yapay zeka modeli geliştirmek. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, Nvidia ve çeşitli üniversitelerle ortak çalışan NASA, bu hedef doğrultusunda gelecekte bir "Dünyanın dijital ikizi"ni geliştirmeyi planlıyor.

Bu dijital ikiz, iklim ve çevre davranışlarını hassas bir şekilde tahmin ederek, bilim insanlarının etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olacak. NASA'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yapay zeka ve büyük veri setlerini kullanması, bu karmaşık soruna yenilikçi ve ileriye dönük bir yaklaşım getiriyor.

Tüm bu çabaların amacı, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak. Peki siz, son yıllarda etkisini daha çok gördüğümüz iklim değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.