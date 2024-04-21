Üye Girişi
Haberler

NASA, yapay zeka ile iklim değişikliği mücadelesini güçlendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NASA, iklim değişikliği ile mücadelede yapay zekanın gücünden yararlanmak için kapsamlı bir girişim başlattı. Dünyanın dijital ikizini oluşturarak, yapay zeka tabanlı modellerle aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin diğer etkilerini öngörecek.

Nasa, iklim değişikliği ile mücadelede yapay zekanın gücünden yararlanmak için kapsamlı bir girişim başlattı. Dünyanın dijital ikizini oluşturarak, yapay zeka tabanlı modellerle aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin diğer etkilerini öngörecek.

Nasa yapay zeka ile iklim değişikliği mücadelesini güçlendirecek

Bu girişim, NASA'nın IBM Research ile işbirliği içinde geliştirdiği bir yapay zeka modeli ile gerçekleşiyor. Model, NASA'nın Harmonized Landsat ve Sentinel-2 projeleriyle toplanan verileri temel alıyor ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Bu yapay zeka modeli, NASA'nın Landsat 8 ve 9 uydularının yanı sıra Avrupa Birliği'nin Copernicus Sentinel-2A ve Sentinel-2B uydularından gelen Dünya yüzeyi verilerini içeriyor. Bu geniş veri tabanı, bilim insanlarının çevresel değişkenleri analiz etmelerine ve gelecekteki iklim ve hava olaylarını öngörmelerine olanak sağlayacak.

NASA'dan Güneş tutulması uyarısı! Telefonları koruyun…

NASA'da Veri Bilimi Ofisi başkanı Manil Maskey, bu modelin "İsviçre çakısı" gibi çok yönlü olduğunu ve çeşitli araştırma projelerinde kullanılabileceğini belirtiyor. NASA, bu yapay zeka modelini ücretsiz ve halka açık hale getirerek, bilim insanlarının dünya çapında bu modele erişmelerini ve kendi araştırmalarında kullanmalarını sağlıyor.

Bu strateji, farklı disiplinlerden gelen uzmanların işbirliği yaparak iklim değişikliğine karşı daha etkili çözümler geliştirmesine olanak tanıyor. İkiz Dünya modeli, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda ve birçok araştırmacı, bu modelin sağladığı verilerle iklim değişikliği konusunda daha derinlemesine analiz yapma fırsatı buluyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi, iklim ve çevre değişikliklerini daha iyi anlamak için bir dizi yapay zeka modeli geliştirmek. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, Nvidia ve çeşitli üniversitelerle ortak çalışan NASA, bu hedef doğrultusunda gelecekte bir "Dünyanın dijital ikizi"ni geliştirmeyi planlıyor.

Bu dijital ikiz, iklim ve çevre davranışlarını hassas bir şekilde tahmin ederek, bilim insanlarının etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olacak. NASA'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yapay zeka ve büyük veri setlerini kullanması, bu karmaşık soruna yenilikçi ve ileriye dönük bir yaklaşım getiriyor.

Tüm bu çabaların amacı, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak. Peki siz, son yıllarda etkisini daha çok gördüğümüz iklim değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

İklim Değişikliği Dünya NASA Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki! ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title