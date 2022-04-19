NASA yanlışlıkla bikinili manken fotoğrafı paylaştı

Nasa'nın Twitter hesabından 15 Nisan tarihinde paylaşılan gönderide "Hızlı moda devi Shein, 100 milyar dolarlık değere ulaştığı için ABD'li tüketicileri meşgul ediyor" ifadesi dikkat çekti. Bağlantıya tıklayan kullanıcılar ekonomi gazetesi Bloomberg'in moda ile ilgili bir sayfasına yönlendirildi. Bağlantıda herhangi bir dolandırıcılığa yönelik içerik bulunmadığı anlaşıldı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. NASA'nın paylaşımını ekran görüntüsü alarak paylaşan gazeteci Eric Berger, hesabın hacklenmiş olabileceğini öne sürdü.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNDİ

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 55 milyon takipçili Twitter hesabında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımdan kısa bir süre sonra gönderiyi silen NASA, kullanıcıların dilinden düşmekten kurtulamadı.