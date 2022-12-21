NASA, rüzgar enerjisiyle Mars'ta yaşam alanı kuracak!

Söz konusu uzay olduğunda en merak edilen konu, uzayda yaşam oluyor. ABD'li ajans NASA ise bu konu hakkında önemli araştırmalar yapıyor. Son bilgilere göre ise NASA araştırmacıları, gelecekte rüzgar enerjisinden yararlanarak Mars'ta yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. İşte detaylar!

Rüzgar enerjisiyle Mars'ta yaşam alanı kurmak mümkün olacak

Uzay ajansı NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a sonrasında ise Mars'a astronot göndermek istiyor. Bunun başlıca nedenleri arasında ise yaşama dair izler bulmak ve yaşamı sürdürmenin mümkün olup olmadığını öğrenmek yer alıyor. Bu bilgiye ulaşmak için ise bilim insanları, araştırmalarını sürdürüyor.

Son çıkan haberlere göre NASA araştırmacıları, gelecek yıllarda Mars'a gidecek olan astronotların rüzgar enerjisi sayesinde yaşam alanı kurabileceğini belirtiyor. NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, Mars rüzgarını kullanan türbinlerin, insan keşif misyonuna güç sağlayacağını söylüyor.

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Ayrıca araştırmacılar, rüzgar enerjisinin Mars'ta enerji üretiminin de önemli bir ayağı olacağını ifade etti. Gezegenin rüzgar potansiyelini inceleyen ekip, bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada rüzgar enerjisinin Mars'ın büyük kısmında sürdürülebilen bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtti.

NASA'da doktora sonrası araştırmacı Victoria Hartwick'in liderliğinde olan ekip, küresel iklim modellerini de inceledi. Bilim insanları uzay görevinde daha çok nükleer enerji kullanmayı tercih ediyor. Ancak nükleer cihazları insanları yaşadığı alanlara yakın yerlere koymak güvenlik açısından riskli oluyor.

Bu nedenle de araştırmacılar, insan yaşam alanları için sürdürülebilir enerji kaynağı için rüzgarı tercih etti. Ayrıca yayınladıkları makalede bu konuyu açıkladılar. "İnsanları inmesi için önerilen bazı noktalarda rüzgar hızının Güneş ve nükleer enerjiye tamamlayıcı bir kaynak olabilecek kadar fazla olduğunu gördük."

Peki, siz Mars'ta yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce rüzgar enerjisiyle Mars'ta yaşamak mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!