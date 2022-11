NASA, Orion ile rekor kırdı! İşte Ay'ın en detaylı fotoğrafı

Nasa'nın Ay görevi Artemis 1 ilk meyvesini vermeye başladı. Space Launch System (SLS) roketiyle Ay'a fırlatılan Orion uzay aracı, oldukça önemli görüntüler kaydetti. Ayrıca şimdiye kadar insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracından daha ileriye giderek rekor kırdı.

Orion şimdiye kadarki en uzak noktaya ulaştı

Nasa'nın Orion uzay aracı, geçtiğimiz gün Ay'ın yörüngesine girdi. Mürettebatsız uzay aracının planı, Ay'a gerçekleştirilecek mürettebatlı görevlerden önce gerekli testleri sağlamak. Ay'dan gönderdiği detaylı fotoğraflar ile merak uyandırmayı başardı.

Orion, uzak retrograd yörünge adı verilen bir yörüngede geziniyor. NASA'nın açıklamasına göre Ay'dan 64 bin km uzakta bulunuyor. Ay'ın tersi yönde hareket ederek yakıt ihtiyacını minimuma indiriyor. Dünya'ya geri dönmeden önce ise Ay'ın yarım yörüngesini dolaşacak.

Orion yolculuğu sırasında yeni bir rekora da imza atmış oldu. Astronotlar için tasarlanmış herhangi bir uzay aracının daha önce gidemediği kadar uzağa gitti. Bu, 1970'de Apollo 13 tarafından belirlenen önceki rekoru kırdığı anlamına geliyor.

Apollo 13'ün elinde tuttuğu rekor, Dünya'dan 400 bin 171 km uzağa giderek belirlenmişti. Orion'un ise Dünya'dan toplam 434 bin 522 km uzağa gitmesi bekleniyor. Uzay aracının en geç Pazartesi'ye kadar bu mesafeye ulaşacağı düşünülüyor.

Mission Time: 10 days, 8 hrs, 27 min Orion is 249,666 miles from Earth, 53,687 miles from the Moon, cruising at 2,054 miles per hour. P: (94960, -206242, -113015) V: (2045, 192, -45) O: 287º, 140.6º, 135.7º What's this? https://t.co/voR4yGgqXG #TrackArtemis pic.twitter.com/w0uFgDqWaQ — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 26, 2022

Orion Entegrasyon Yöneticisi Jim Geffre, "Artemis I, Orion'un sistemlerini zorlamak için tasarlandı ve biz bunu yapmanın gerçekten iyi bir yolu olarak uzak bir retrograd yörüngeye karar verdik. Apollo 13 rekorunu geçmeyi başardık" dedi.

