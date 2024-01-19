NASA'nın Büyük Hedefi: Ay'da Evler İnşa Ediyor!

Uzun bir süredir NASA ve diğer ülkeler, Ay'a yönelik yolculuk ve kolonileştirme planlarına odaklanıyor. Ancak şimdi, bilimkurgu filmlerini aratmayan bir hamleyle NASA, Ay'ı kolonileştirme hedefi doğrultusunda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

NASA'nın 2040 Hedefi ve Ortaklıkları

NASA'dan bilim insanları, Ay'ı Dünya'nın uydusuna evler inşa etme hedefi doğrultusunda 2040'a kadar anahtar teslim bir projeyi tamamlamayı planlıyor. Bu hedef, uzay ajansının gelecek yıllarda gerekli şartları yerine getirme konusundaki kararlılığına dayanıyor. NASA, projeyi gerçekleştirmek için çeşitli sanayiciler, üniversiteler ve özel şirketlerle stratejik ortaklıklar kurdu.

3D Baskı Teknolojisi ile Ev İnşası ve Ay Tozu Sorunu

Bu ortaklıklar arasında, Ay'da kalıcı bir varlık oluşturmak için uzay tabanlı bir inşaat sistemi geliştirmek üzere çalışan inşaat teknolojisi şirketi ICON ile kurulan ortaklık öne çıkıyor. ICON ve diğer önde gelen şirketler, düşük maliyetli ve verimli bir seçenek olarak konut üretmek için 3D baskı teknolojisini kullanmayı planlıyor. Ancak, Ay'da gerçekleştirilecek inşaat projeleri Ay tozu sorunuyla karşı karşıya. Ay tozu, aşındırıcı ve zehirli olmasıyla biliniyor. Ancak, bazı mühendisler bu tozun faydalı bir kullanım potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Marshall Uzay Uçuş Merkezi ve Mars'a Yolculuk Perspektifi

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi, radyasyon ve termal vakum koşullarını simüle eden test odalarıyla bu projede kilit bir rol oynuyor. ICON'un yazıcısının Ay'da gerçekten uygun bir çözüm olup olmadığını belirlemek için Şubat 2024'te en büyük odada test edilecek. Aynı zamanda, bilim insanları Ay'da inşa edilen yapıların, Mars'a ulaşmak için gereken aşamalar ve teknolojiye yönelik bir deneme niteliği taşıdığına inanıyorlar. Ay, gelecekte Dünya'dan Mars'a seyahat edecek gezginler için bir durak görevi görebilir ve NASA, ay yüzeyinden getirilecek suyun bir gün roket yakıtına dönüştürülebileceğine inanıyor.