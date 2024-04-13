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NASA'nın Artemis II Misyonu İçin Orion Uzay Aracı Hazırlıkları Devam Ediyor

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Gelecek yıl, Artemis II misyonu kapsamında NASA astronotları tekrar Ay'a doğru yol alacaklar. Avrupa Uzay Ajansı, Artemis II görevini gerçekleştirecek olan dört kişilik Orion uzay aracının, uzay ortamına benzer koşullara maruz bırakılmadan önce nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğrafını paylaştı.

NASA 'nın Ay görevini gerçekleştirecek olan Orion uzay aracı:

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde hazırlıkları devam eden bu araç, insanlığı ayın etrafında dolaştıracak ve 50 yıldan fazla bir süredir gerçekleştirilmeyen görevi başaracak.

Being in the vacuum chamber has us breathless ??

The #Artemis II spacecraft is currently undergoing electromagnetic interference/compatibility testing inside one of the altitude chambers at @NASAKennedy, upgraded to test Orion in a vacuum environment that simulates an altitude… pic.twitter.com/URepPdaeY5

— Orion Spacecraft (@NASA_Orion) April 11, 2024

Artemis II misyonu, NASA'nın devasa Space Launch System (SLS) roketi ile gerçekleşecek. Bu roket, astronotları ayın etrafında bir tur atacakları yörüngeye fırlatacak. Ancak bu sefer Ay 'a iniş yapmayacaklar. Dünya'ya geri dönecekler ve 5000 derecelik bir sıcaklıkta bir iniş yapacaklar. Bu misyonun başarılı olması durumunda, 2026 Eylül ayında Artemis III misyonu gerçekleştirilecek ve astronotlar Ay 'ın tozlu yüzeyine iniş yapacaklar.

Orion uzay aracı, dört ana bölümden oluşuyor:

Mürettebat modülü: Astronotların uzay uçuşları boyunca yaşayacakları kısım.

Mürettebat modülü adaptörü: Bu bölüm, mürettebat modülünü Avrupa Hizmet Modülü adı verilen önemli bir bileşene bağlıyor.

Hizmet Modülü: Orion'un güç kaynağı. Elektrik, itki, termal kontrol, hava ve su gibi önemli ihtiyaçları karşılıyor.

Uzay aracı adaptörü: Bu bölüm, Orion'u SLS roketine bağlıyor.

NASA, Artemis II misyonunu başlatmayı planladığı tarihi öne çekti. Başlangıçta 2024 sonlarına planlanan bu misyon, bazı sorunları çözmek için 2025 Eylül ayına ertelendi. NASA, mürettebat güvenliğini her şeyin önünde tutuyor ve bu nedenle hızlı olmaktan ziyade güvenliği tercih ediyor.

Artemis misyonlarının başarılı olmasıyla birlikte, NASA'nın hedefleri Apollo biraz misyonlarından farklı. Bu sefer, Ay ve çevresinde kalıcı bir varlık kurmayı amaçlıyorlar. Ayrıca NASA, bilim insanlarını su buzunun bulunduğu Ay 'ın güney kutbuna ulaşmayı hedefliyor. Bu, potansiyel bir ay kolonisi için kritik olan su ve yakıt kaynağı olabilir.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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