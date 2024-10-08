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NASA, Mars'ın şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı

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NASA, Mars'ın en net görüntüsünü yayınladı. Perseverance'ın çektiği fotoğrafta, mavi kayalar ve benzersiz bir beyaz kaya formasyonu öne çıkıyor. 'Mount Washburn' adı verilen bu alanda, koyu mavi bazalt kayalar arasında farklı mineral yapısına sahip benekli beyaz bir kaya bulunuyor. Şubat 2021'den beri Jezero kraterini inceleyen Perseverance, burada eski bir göl ve nehir deltasının izlerini araştırıyor.

Nasa, Mars'ın şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı. Perseverance keşif tarafından çekilen bu etkileyici fotoğrafta, Mars yüzeyini süsleyen mavi kayalar dikkat çekiyor.

Görüntüde, koyu mavi volkanik bazalt kayaların çevrelediği benekli beyaz bir kaya formasyonu görülüyor. Nasa, bu kayalık alana "Mount Washburn" adını verdi. Beyaz kayanın mineral bileşimi, Nasa'nın Mars'ta daha önce gördüklerinden farklılık gösteriyor.

Perseverance, Şubat 2021'den beri Jezero krateri olarak bilinen bölgeyi keşfediyor. Bu 28 mil çapındaki krater, yaklaşık 3.7 milyar yıl önce su ile doluydu ve içinde bir "paleogöl" ile kayıp bir nehir deltasının izleri bulunuyor.

Nasa Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Dr. Katie Stack Morgan, "Mount Washburn'deki mavimsi-siyah kayaların çoğu, Mars yüzeyinde yaygın olarak görülen volkanik bazalttır," dedi. Ancak ortadaki beyaz, benekli kaya NASA ekibini şaşırttı.

Perseverance'ın SuperCam adlı gelişmiş analiz aracı, beyaz kayanın anortosit olduğunu doğruladı. Dr. Stack Morgan, anortosidin uzun zamandır teorize edilen ancak daha önce Mars'ta varlığı belgelenmemiş bir kaya türü olduğunu belirtti.

NASA, yaklaşık 18 inç genişliğinde ve 14 inç yüksekliğindeki bu yeni keşfedilen beyaz kayaya "Atoko Point" adını verdi. Anortosit, bazaltlardan daha fazla silika içeriyor ve bu da kayanın Mars'ın daha derin katmanlarından gelmiş olabileceğini düşündürüyor.

Dr. Stack Morgan, "Atoko Point gibi bir kaya görmek, Mars'ta anortositlerin varlığını gösteren önemli bir ipucu," dedi. Bu keşif, Mars'ın yüzeyinin altındaki yapı ve gezegenin oluşumu hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

NASA, Perseverance gezginini kullanarak Mars'ta olası eski yaşam izlerini araştırmaya devam ediyor. Jezero kraterindeki ince kil katmanları, bir zamanlar bu bölgede mikrobiyel yaşamın var olmuş olabileceğine dair umut veriyor.

NASA, Mars'ın şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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